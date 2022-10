REPORTÁŽ: 4 projekty brněnského Honeywellu, které posouvají letecký průmysl do budoucnosti

Když se povedlo odladit systém tak, aby spolehlivě identifikoval usínání u lidí s brýlemi, čepicí a libovolnou barvou kůže, přichází na řadu filosofické otázky. Co dál? Spustit alarm? Nenapáchá šokem probuzený pilot víc škody, než kdyby si chvíli zdřímnul? To je jen jeden z mnoha problémů, které je ještě potřeba vyřešit.

Něco podobného už funguje v autech, ale tady je to komplikovanější hlavně ze dvou důvodů:

Ale nejvíce se brněnská pobočka věnuje leteckým technologiím. Týmů a projektů je nespočet, my jsme během krátké návštěvy přičichli k několika z nich.

V Brně je řada technologicky zaměřených fakult, jejich absolventy přichází lovit špičkové firmy, a protože to tak funguje už řadu let, stále častěji se o Brně mluví jako o českém Sillicon Valley. Jednou z firem, která ve městě dělá špičkový vývoj, je americký Honeywell. Momentálně zaměstnává na tisíc inženýrů v nejrůznějších oborech od zdravotnických technologií, přes automatizaci skladů, řešení pro zvýšení bezpečnosti práce, až po vesmírné technologie.

Aspoň o jednom trendu byla řeč. Honeywell prosazuje, aby byly černé skříňky schopné průběžně odesílat data na vzdálené servery. Vyšetřovatelé by se tak k datům dostali dříve, i bez fyzického přístupu na místo neštěstí. Diskuze s autoritami probíhají, ale jak už jsem naznačil výše, v leteckém byznysu je každá inovace běh na dlouhou trať…

O technice samotné vám toho moc nepovím – chronologická řada modelů je nasvícená ve vitríně. Podíval jsem se dovnitř jedné z vyvíjených skříněk, ale tu jsem vám nemohl vyfotit kvůli ochraně tajemství – nezdá se to, ale i v tomto netypickém odvětví panuje ostrá konkurence, jak se těch pár firem přetahuje o přízeň Boeingu, Airbusu a dalších.

Druhá zastávka. Oddělení, které vyvíjí černé skříňky. Říká se jim tak, i když jsou oranžové – to aby se dobře hledaly v troskách letadel. Jde o vysoce odolné zařízení, které zaznamenává řadu informací z palubního systému a po havárii má pomoct s objasněním její příčiny.

Dotyková revoluce už i ve velkých letadlech

Třetí zastávka. Další simulátor, tentokrát se celá letadlová kabina hýbe, naklání a otřásá na hydraulických pístech. Výbava kokpitu maximálně odpovídá výbavě reálného Boeingu, chodí sem skuteční piloti, přehrávají se tu scénáře ze skutečného provozu. Aktuálně vyvíjená novinka se bude zdát uživatelům smartphonů a tabletů úsměvná, ale ve velkých dopravních letadlech má jít o skutečnou revoluci. Dotykové displeje.

Dnes platí, že co funkce, to zvláštní mechanický ovladač/přepínač. Proto jich jsou v kokpitu stovky. Piloti jsou dokonale vycvičení a v případě problému vědí, kam mají sáhnout. Ale také to znamená, že jakákoliv změna či integrace nové technologie znamená obrovský problém. Honeywell pracuje na tom, že v daný okamžik zobrazí jen ty ovládací prvky, které lze použít. Ušetří se tím místo, zjednoduší ovládání a případná změna je otázkou úpravy softwaru.

Ani tohle jsem nesměl vyfotit, ale představte si cca 10" tablet s monochromatickým displejem, na kterém jsou zobrazené, popsané a graficky oddělené skupiny ovladačů – všechny dostatečně velké a s volným místem okolo, aby se eliminovala možnost v krizové situaci sáhnout vedle.



Trenažér, který umí simulovat turbulence o různé intenzitě. Momentálně se používá k testům dotykových displejů. Aktuálně jsou v kokpitu dva a jsou rozmazané. Tři velké displeje pouze zobrazují, dva tablety nad nimi slouží k ovládání trenažéru. Na třetí fotce si všimněte zvláštního ovladače – na polstr se odloží ruka, takže prsty přirozeně dosáhnou na obdélníkový touchpad.

Tohle jsem si mohl vyzkoušet na vlastní kůži. Na simulátoru jsem odstartoval z pařížského Charles de Gaulle a krátce na to jsem se dostal do turbulencí – do hydrauliky pode mnou je poslal operátor téhle úžasné laboratoře. Mým úkolem bylo vyzkoušet tlačítka na displeji. Pohoda, při tomhle něžném chvění bych zvládl i Fruit Ninju.

Jdeme na další level turbulencí/vibrací a ani tady nemám problém. Pak dostávám do sluchátek hlášku, že třetí level bude jen na pár sekund, víc by hydraulika nevydržela. Tohle rodeo má odpovídat nejtěžším turbulencím, se kterými se piloti reálně setkávají, ale ani tentokrát nemám s virtuálními buttonky problém. Přesto bude cesta dotykového displeje do skutečných kokpitů ještě obtížnější, než u výše popisovaných technologií.