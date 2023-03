Řešení Fermiho paradoxu? Mimozemšťany možná vyhladily exoměsíce

Astrofyzik Brad Hansen z University of California přišel s novým možným řešením Fermiho paradoxu: mimozemský život na exoplanetách by mohl být likvidován jejich přirozenými družicemi, které kolem nich obíhají.

Tato hypotéza, která byla publikována v žurnálu Monthly Notices of the Royal Astronomical Sciences, ve stručnosti tvrdí, že exoměsíce narážejí do svých hostitelů a s překvapivou pravidelností způsobují vyhynutí případných tamějších organismů.

Provedená simulace ve skutečnosti ukázala, že kolize nějakého měsíce s jeho s mateřskou planetou je „naprosto nejpravděpodobnější dlouhodobý výsledek“, což nelze považovat za právě pozitivní zprávu

Jak Hansen připomněl, měsíce jsou obvykle považovány za užitečné, protože pomáhají ustálit osy planet a umožňují existenci stabilizovanějšího klimatu, které je pro vývoj života vhodnější.

„Pro hledání mimozemského života to není nejlepší závěr, ale přesto stojí za to ho znát,“ konstatoval astrofyzik Jonathan Brande z University of Kansas, který se na nové studii nepodílel.

Celé to ovšem má jeden háček – exoměsíce zatím nikdo nikdy přímo nepozoroval. Podle astronomů téměř jistě existují, je však velice složité je odhalit.