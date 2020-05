Řešení záhady: Jak vznikají galaxie ve tvaru písmene X?

Supermasivní černá díra Mléčné dráhy je poklidné monstrum, které právě nehýří aktivitou. Některé galaxie ale mají ve svých centrech mnohem aktivnější kolosy, které chrlí hmotu a energii, čímž výrazně ovlivňují tvar těchto galaxií.

Obvykle z takového aktivního galaktického jádra tryskají dva mohutné protilehlé proudy, jety, které dosahují až do mezigalaktického prostoru a vysílají záplavu záření.

Vzácně se ovšem stává, že některé galaxie vypadají, jako by v nich působily nikoliv dva, ale hned čtyři takové proudy. Takové galaxie pak v našich teleskopech mívají tvar písmene X.

Jedna černá díra, nebo dvě?

Astronomové si s galaxiemi ve tvaru X dlouho nevěděli rady. Jejich tvar vysvětlovaly různé hypotézy. Uvažovalo se o tom, že superamasivní černé díry v těchto galaxiích mohou během milionů let měnit směr své rotace.

Další možností bylo, že v X-galaxiích nepracuje jedna supermasivní černá díra, ale dvě. A vysvětlením by mohl být i to, že materiál výtrysků, které proudí ze supermasivní černé díry, může být odrážen do různých směrů, což pak vytváří výsledný tvar písmen X.

William Cotton z americké výzkumné organizace National Radio Astronomy Observatory (NRAO) a jeho spolupracovníci se rozhodli tuto záhadu vysvětlit. Použili k tomu pozorování nedávno zprovozněné soustavy 64 radioteleskopů MeerKAT, která se nachází v polopouštní oblasti Karoo v Jihoafrické republice.

Počítače, které řídí práci této observatoře, skládají dohromady pozorování všech těchto teleskopů, čím vytvářejí virtuální radioteleskop, jehož pomyslný „talíř“ antény má velikost 8 kilometrů.

Díky výkonným radioteleskopům soustavy MeerKAT astronomové získali detailní snímky neobvyklé galaxie PKS 2014-55, která je jednou z galaxií, co připomínají písmeno X.

Analýzou těchto snímků vyšlo najevo, že přinejmenším v případě galaxie PKS 2014-55 platí hypotéza o tom, že tvar písmene X vzniká odrážením materiálu výtrysků, které proudí ze supermasivní černé díry do galaxie. V tomto případě se výtrysky hmoty odrážejí od disku hvězd a mezihvězdného materiálu, který se nachází poblíž středu galaxie.