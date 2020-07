Restaurace posuzuje kvalitu tuňáka pomocí aplikace. Ušetří hromadu peněz

Není jednoduché poznat, ze kterého kusu tuňáka budou ty nejlepší kousky na sushi. Vyžaduje to expertní znalost masa a léta zkušeností. Brzy si ale i obyčejný člověk bude moci pořídit ten nejlepší kus mořské ryby. Japonská reklamní agentura Dentsu vytvořila aplikaci nazvanou Tuna Scope, která s posuzováním kvality tuňáka pomáhá. Jeden řetězec sushi restaurací ji dokonce používá v praxi.

V jádru Tuna Scope je algoritmus na bázi strojového učení, který byl natrénován na tisících obrázcích řezů tuňáka tak, aby poznal ten nejlepší kousek. Řez je totiž ten hlavní faktor, podle kterého se experti rozhodují, zda tuňák bude stát zato nebo ne. Dentsu tvrdí, že aplikace dospěla ve 4 z 5 případů ke stejnému hodnocení masa jako lidští odborníci, takže nápomocná skutečně může být.

Tvrdí to i řetězec restaurací Kura Sushi, který provozuje v Japonsku tzv. running sushi. Firma veškeré své tuňáky nakupuje v zahraničí, kvůli čemuž obvykle její zaměstnanci vycestují a ryby posuzují osobně na místě. Teď nemusí, stačí jim aplikace a fotografie tuňáka. To se hodilo nejen v době pandemie – řetězec značně ušetří.

Jak se ale dalo čekat, dlouholetí experti jsou skeptičtí, že by aplikace dokázala nahradit lidský faktor. Podle šéfkuchařky zaměřené na sushi Keiko Yamamoty z Londýna, která hovořila pro The Verge, každý kuchař při nákupu tuňáka kouká po trochu jiných kvalitách, což Tuna Scope nemůže zvládnout pokrýt. Navíc si podle ní high-end restaurace netroufnou do něčeho podobného jít, protože existuje příliš velký risk, že by pak zákazníkům naservírovaly něco nekvalitního.

Running sushi ale obvykle high-end není, tak pro potřeby řetězce Kura Sushi to může stačit. Navíc firma si na tom udělala rozsáhlou marketingovou kampaň, poslední týdny láká na sushi, které posoudila umělá inteligence.