Řetěz může zmizet z kol. Futuristický koncept pohonu jízdního kola půjde do výroby

Už jsou to tři roky, kdy se na cyklistickém veletrhu Eurobike objevil Driven – nový koncept pohonu jízdního kola, který by mohl nahradit řetěz. K dispozici byl i ukázkový prototyp kola, na kterém soustrojí s pohonnou osou a věnečkem 21 keramických ložisek fungovalo. Ačkoli se to zprvu zdálo jen jako inženýrské cvičení, pohon se nakonec dostane do výroby.

Podívejte se, jak pohon funguje:

Za pohonem stojí výrobce cyklistických komponent CeramicSpeed, který má vynález patentovaný. Ačkoli řešení působí jako jemná mechanika náchylná na působení vnějších vlivů, podle tvůrců je údajně odolnější než řetězový pohon. Má také menší počet součástí a nižší tření. Odpadá totiž nutnost klasické přehazovačky s kladkou, protože změna převodu probíhá teleskopickým posuvem pohonné osy. O odolnosti svého řešení jsou tvůrci ujištěni natolik, že loni představili verzi určenou pro horská kola.

Zájem je obrovský

Doposud CeramicSpeed získával obdiv, ale stále si jen málokdo dokázal představit, že by se něco takového mohlo ujmout v praxi. Jenže tvůrci vyšli s nápadem na investiční web Seedinvest a zavázali se, že pokud vyberou od drobných investorů alespoň 300 tisíc dolarů, rozjedou sériovou výrobu. Minimální příspěvek je přitom nemalých 1000 dolarů, za které investoři dostanou podíl ve společnosti a vidinu zhodnocení. Aktuálně už je vybráno přes 670 tisíc dolarů a kampaň je přitom teprve na začátku, do konce zbývá ještě 53 dní.

Je vidět, že vůle zbavit se na kole řetězového pohonu je silná. Ačkoli existují řemenové náhrady, bývá u nich problém se změnou převodů. Buď jsou integrované převodovky příliš složité a těžké, nebo mají jen malý převodový poměr. Pohon Driven tak představuje jakýsi kompromis – pořád tu sice máme velkou „kazetu“ s na zadním kole a ozubený převod, ovšem odpadly největší zdroje tření i technických problémů, tedy řetěz a přehazovačka.

Výsledkem by měla být celá nová kola s inovativním pohonem, na kterých bude CeramicSpeed spolupracovat s výrobci kol. Pohonu je totiž nutné přizpůsobit zadní stavbu rámu. Ukázkové řešení můžeme vidět na kolech značek Specialized či Canyon (viz galerie výše).