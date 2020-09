Řidič Tesly za jízdy spal, jeho auto uhánělo po dálnici rychlostí 150 km/h. Čeká ho soudní proces

9. července tohoto roku obdržela kanadská policie stížnost na nebezpečnou jízdu na dálnici číslo 2 poblíž obce Ponoka v provincii Alberta. Vyslala na místo hlídku, která zachytila Teslu Model S, jejíž řidič za volantem tvrdě spal a měl sklopenou sedačku, zatímco vůz jel v autonomním režimu, informuje Interesting Engineering.

„Vypadalo to, že vůz jede sám rychlostí přes 140 km/h se zcela sklopenými předními sedadly a oba cestující vypadali, že spí,“ uvádí kanadská jízdní policie v Albertě na svém webu. Ta také publikovala fotografii, na které je jasně vidět, že na chod vozidla skutečně nikdo nedohlížel.



Řidič Tesly za jízdy spal, jeho auto uhánělo po dálnici rychlostí 150 km/h

150 km/h ve spánku

Policisté začali vozidlo pronásledovat, to však dle jejich slov mělo po zapnutí majáků začít zrychlovat až na rychlost 150 km/h. Po vynuceném zastavení byl řidič, 21letý muž z Britské Kolumbie, obviněn z překročení povolené rychlosti.

Řidiči byl na místě na 24 hodin zadržen řidičský průkaz z důvodu jeho zcela zjevné únavy. Později byl obviněn z nebezpečného řízení, respektive z riskantní jízdy. Soudní proces je naplánován na prosinec tohoto roku.

Policie neuvedla, zda a jakým způsobem řidič obešel kontrolu bdělosti, spočívající v nutnosti držet volant. Tu však lze poměrně snadno obelstít například tenisovým míčkem vloženým do věnce. V opačném případě by měl systém po opakovaných varováních auto zastavit.

Dopravní policista Gary Graham konstatuje otřepanou pravdu, že autonomní systémy nelze používat bez dohledu řidiče. V aktuální fázi nejsou úplně samostatné a lze je považovat pouze za pomocníky. Funkce Autopilot, která je k dispozici v Tesle, nabízí jen druhou z pěti úrovní autonomie.

Autonomie je únavná

Tesla Model S kombinuje adaptivní tempomat, asistenta udržování v jízdním pruhu, pomocníka při parkování a nejnověji nabízí schopnost automaticky měnit jízdní pruhy. K automatizaci jízdních úkonů využívá sadu senzorů čítající osm kamer, radar a ultrazvuk. Vyžaduje však po řidiči, aby byl ve střehu a v případě potřeby zasáhl.

V rámci objektivity je nutné uznat, že dohled nad provozem samořídícího vozidla může být únavnější než aktivní řízení běžného auta. Potvrzuje to i skutečnost, že případ z Kanady není zdaleka prvním, kdy policie zastavovala Teslu, jejíž řidič za volantem usnul. Soudě dle sklopené sedačky se však v tomto případě patrně nejednalo o nečekaný spánek.

Situaci by v tomto případě řešilo ověřování bdělosti pomocí sledování očí, což již dnes nabízejí některé automobilky v komerčně dostupných vozidlech. Tento systém nelze tak snadno obejít, navíc může hlídat i to, zda řidič sleduje provoz před sebou. Teoreticky je to technicky realizovatelné i u některých modelů Tesly, které mají nainstalovanou kameru snímající interiér.