Robopes Spot zkontroloval Černobyl. Oproti ostatním robotům má klíčovou výhodu

Boston Dynamics začal letos na jaře prodávat svého čtyřnohého robota Spot. Na doma to ale úplně není, slitinový pes vás totiž přijde zhruba na dva miliony korun. K čemu je tedy taková mašina vlastně dobrá?

Jednu z odpovědí nabízí experiment Bristolské univerzity, která se svým Spotem vypravila na zkoušky do areálu jaderné elektrárny v ukrajinském Černobylu.

Jak všichni jistě dobře víte, v roce 1986 ji postihla jaderná havárie, došlo k roztržení 4. reaktoru a ten dnes zakrývá ochranný betonový sarkofág a čerstvě také střecha, která v ostrém provozu slouží teprve od loňského roku.



Spot na obchůzce okolo vnitřního sarkofágu

Od té doby okolí reaktoru neustále kontroluje elektronika, a tak tomu bude i desítky dalších let, než se konečně najde technologie ekologické likvidace vysoce radioaktivního materiálu za betonovou zdí. Zatímco betonový sarkofág se už místy rozpadá, střecha by měla vydržet nejméně do konce 21. století.



Starý betonový sarkofág 4. reaktoru postavili Sověti krátce po havárii. Dnes jej překrývá stometrová střecha, která jej izoluje od okolního světa a měla by vydržet dalších 100 let.

Spot má malé nožky, a tak nevíří prach

Spot by mohl podle vědců z Bristolu nahradit při měření radioaktivity současnou techniku, má totiž jednu klíčovou výhodu. Ta nespočívá v jeho elektronice nebo snad ve vyšší odolnosti před radioaktivitou než u ostatních robotů, ale v jeho konstrukci a způsobu pohybu.

Spot v Černobylu:

Jelikož se totiž jedná o relativně lehké čtyřnohé zařízení, může při pohybu velmi opatrně našlapovat, a nevíří tak prach. To je naprosto klíčové, prachové částice pod válcovou střechou, která chrání samotný betonový sarkofág, jsou totiž radioaktivní.



Teplotní mapa gama záření z kamery připevněné na robotu Spot

Čtyřnohý robot s kamerami pro měření radioaktivních částic tedy může sarkofág obejít, vytvořit teplotní mapy radiace, a přitom – na rozdíl od těžkých kolových/pásových vozidel – nenapáchá takovou škodu.