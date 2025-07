Robopsy a humanoidy už máme, tak teď ještě robobuňky. Ty z Kolumbijské univerzity žerou ostatní roboty, rostou a specializují se

Čínský UBTECH se nedávno pochlubil novým prototypem humanoidního robota Walker S2, který si v nouzi sám dojde ke stojanu a vymění si akumulátor za nový. Je to jeden z mnoha nutných kroků k robotické autonomii a jejímu ekonomickému provozu, no a vědci z Kolumbijské univerzity ukázali další.

Roboti rostou „požíráním“ dalších robotů:

V odborném časopisu Science Advances se pochlubili čímsi, co připomíná jakési robotické autonomní buňky – byť o pár řádů větší než ty živé – a s magnetickou vazbou namísto biochemické.

28cm tyčka s počítačem

Říkají jim Truss Link a je to 28 centimetrů dlouhá tyčinka s řídícím počítačem a lineárními aktuátory na obou koncích, pomocí kterých se dokáže roztáhnout až na 43 centimetrů. Mohli bychom to přirovnat ke kontrakcím svalových buněk.



Tyčinka Truss Link s magnetickými konektory a lineárními aktuátory

Truss Link ale zvládne ještě něco dalšího. Na obou koncích má totiž magnetické kontakty, pomocí kterých se umí spojovat s dalšími jednotkami a poté stavět rozsáhlejší polygonové konstrukce.

Elementární robotický metabolismus

Inženýři z Kolumbijské univerzity to považují za elementární robotický metabolismus podobný dělení buněk a růstu živé hmoty, přičemž Truss Link by se mohl i různě specializovat opět jako rané buňky, z nichž jedna se promění v kost, druhá ve svalovinu a třetí třeba v kůži.

V případě Truss Linku by to fungovalo jednoduše tak, že robůtek „sežere“ jiného robůtka, který vedle schopnosti prostého magnetického spojení a kontrakce umí ještě něco dalšího. Třeba je ve svém plastovém tělíčku vyzbrojený Bluetooth vysílačem, rozměrnější baterií a tak dále a tak podobně.



Robotická buňka „žere“ ostatní a staví strukturu

Nutno ovšem podotknout, že se samozřejmě jedná o naprostý experiment a zatím bez praktického použití. Magnetické spoje samozřejmě neudrží žádnou těžší a rozsáhlejší strukturu a chybí i pokročilejší logika samotného propojování – dalo by se říci DNA se vzorci, jakým způsobem má vlastně robotický metabolismus fungovat.

Je to ale hezká ukázka toho, že se už dnes pracuje i na tom, jak zajistit snadnou replikaci a výměnu. Humanoidi zítřka by si totiž v ideálním případě měli poradit nejen s automatickým zajištěním energie (autonomní dobití kdesi v doku, hot-swapping výměna baterie atp.), ale právě i s výměnou komponent. Když se například humanoidnímu robotovi kdesi ve fabrice zítřka rozbije paže, jednoduše si půjde do skladu pro další.