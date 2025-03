Robot Atlas od Boston Dynamics předvedl nové kousky. Ve videu se už chová prakticky jako člověk

Boston Dynamics se pochlubil další ukázkou, co svede nová generace jeho humanoidního robota Atlas. Tedy nová... Laboratoř ji světu poprvé ukázala už před rokem, na rozdíl od slitinového psiska Spot si ji ale nikdy nekoupíte.

Aktuální generace bipedální mašiny je totiž zatím ryze prototypovací platforma pro samotný Boston Dynamics, který se na ní společně s vybranými partnery učí, jak se má vlastně dvounohý robot pohybovat. Už jsme ho viděli skákat přes překážky, řadit krabice, ale nejnovější video vám vytře zrak něčím úplně jiným – vlastně do jisté míry tím, jak je banální.

Atlas a jeho lidské pohyby díky učení pomocí motion trackingu:

Kurzíva je na místě, co nejvěrnější napodobení právě toho nejprostšího pohybu – třeba když se ráno šinete pro kávu –, je totiž ve své podstatě to nejtěžší. Není to efektní parkour, který nás dostane už jen proto, že se vůbec těžký robot odrazil od země.

Učil se, jak se pohybuje skutečný člověk

Inženýrům z Boston Dynamics se to opět povedlo, tentokrát totiž do hry zapojili zpětnovazební učení od RAI Institute. Stručně řečeno, řídící systém robota se učil pohybovat jako člověk, přičemž předlohou mu byla skutečná osoba a snímaní jejího pohybu pomocí speciálních kamer.

Právě tento a další výzkumy povedou k tomu, aby mohl Boston Dynamics během příštích let uvést na trh komerční variantu robota. Měl by si pospíšit, dvounohého humanoida do skladů i domácností dnes totiž vyvíjí celá řada startupů a Nvidia loni představila i speciální počítač Jetson Thor, který je bude ovládat. Boston Dynamics prostě už dávno není jediný na scéně.