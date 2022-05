Roboti budou mýt nádobí, uklízet hračky a čistit nábytek. Dyson na nich už pracuje

Singapurská (původně britská) firma Dyson se během více než třiceti let své existence etablovala jako výrobce vysavačů, čističek vzduchu, vysoušečů rukou, ventilátorů či fénů. V poslední době se pouští do stále neobvyklejších produktů, jako jsou například sluchátka Zone s potlačením hluku, která do obličeje uživatele vhánějí vyčištěný vzduch.

Minulý týden Dyson odhalil, že má celou divizi, jež vyvíjí prototypy robotů vykonávajících různé domácí práce. Firma neprezentovala žádný konkrétní model, nicméně většina z nich vypadá jako běžné robotické paže upravené pro specializované domácí práce, jako je úklid, čištění a mytí.

Roboti pro domácnost

Jeden z předvedených robotů například vysává polštář křesla, přičemž k mapování objektu využívá pokročilé technologie. „Takže to znamená, že už nikdy, nenajdu kolem opěradla pohovky chipsy?“ zeptal se hlavní inženýr společnosti Jake Dyson jednoho z vědců ve videu níže. „Nikdy,“ odpověděl mu vědec.

Jiná robotická paže ukládala do odkapávače nádobí, zatímco další uchopila plyšového medvídka a uklidila ho do krabice. Dyson také ukázal „laboratoř vnímání“ („Perception Lab“), která se zabývá systémy pro detekci okolí a mapováním lidí pomocí senzorů, kamer a termovizních systémů.

„Jsem rodič, polovinu života strávím uklízením po svých dětech. A je to dost únavné,“ řekl Jake Dyson. „Pracujeme už asi 20 let na robotech pro péči o podlahu, což jsou roboti ve formátu puku. A ti naši mimochodem opravdu vysávají. Ale kromě toho děláme také výzkum v oblasti robotiky, o kterém nikdo neví.“

Rozšiřování týmu

Dyson se zabývá vývojem a využitím robotických technologií již více než 20 let. Do vývoje svého prvního robotického vysavače investoval 28 milionů liber (přes 800 milionů korun), pracovalo na něm 200 inženýrů a firma podala 420 patentů. Dnešní roboti jsou inteligentnější, přizpůsobivější a fyzicky zdatnější, nicméně firma má ambice udržet se na špičce a posouvat se dál.

Dyson v současné době provádí nábor a hledá přibližně 700 vývojářů a konstruktérů. Právě to je jeden z důvodů, proč se rozhodl konečně ukázat dosud utajovanou laboratoř umístěnou na letišti Hullavington ve Wiltshire ve Velké Británii.

„Roboti jsou budoucností domácích prací. Míříme vysoko a vyvíjíme nové pokročilé robotické produkty pro domácnost. Nemá smysl šetřit a tým robotiky společnosti Dyson navrhuje inteligentní stroje a software, které odvedou práci pořádně,“ uvádějí firemní náborové stránky.