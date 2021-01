Roboti vyrobení z ledu by mohli prozkoumávat cizí planety i Antarktidu

Odborníci z University of Pennsylvania se snaží přijít na to, zda bychom v budoucnu mohli na některé cizí planety vyslat roboty vyrobené z ledu. Informoval o tom server IEEE Spectrum.

Hlavním cílem tohoto zajímavého projektu je vytvořit takového robota, který by v případě nějaké poruchy dokázal využít místní zdroje k tomu, aby se sám opravil. Kromě toho by měl být schopen i „replikace“.

Z příspěvku prezentovaného na International Conference on Intelligent Robots and Systems plyne, že vědci zkoumali různé způsoby jak podobné zařízení sestrojit – a to pomocí aditivních i subtraktivních procesů.

Z ledu jsou ovšem jen hlavní strukturální komponenty. Jinak tým pracuje s běžnými akčními členy a bateriemi.

Badatel Devin Carroll upozornil, že podobní roboti by mohli najít uplatnění rovněž při výzkumu Antarktidy. „Klimatická změna mnoho lidí přivedla k zájmu o Antarktidu a ledové příkrovy,“ uvedl.

„Pokud by se nám podařilo postavit robota z ledu, možná by se ale dal využít i při průzkumu ledových planet, k pátrání po životě a shromažďování dat,“ dodal.