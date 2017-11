Robotické a plně autonomní ponorky přinesou do oceánu revoluci ve válčení

Drony pronikají do vzduchu, na souš, na vodu i pod vodu. Americké námořnictvo počítá s tím, že do svého loďstva zařadí autonomní ponorky.

Za tím účelem US Navy udělila kontrakt v hodnotě 43,2 milionů dolarů společnosti Lockheed Martin. Chce navrhnout velkou autonomní robotickou ponorku. Projektu říkají Orca Extra Large Unmanned Undersea Vehicle (XLUUV).

Jestli americké námořnictvo nezmění plány, tak by mělo vzniknout až devět těchto plavidel. Budou to velké autonomní ponorky, které se zúčastní více misí za sebou, aniž by k tomu potřebovaly lidskou posádku nebo trvalý dohled vzdálených operátorů.

Podvodní drony přinášejí do oceánu revoluci ve válčení, stejně jako to provedly drony ve vzduchu. Už se nějakou dobu používají, například jako záchranné prostředky, minolovky a průzkumné stroje.

Dnešní generace podvodních dronů má ale zatím k dispozici jenom omezenou autonomii. Musejí se stále spoléhat na tradiční lodě a ponorky, které je přivážejí na místo nasazení a po akci je zase vyzvedávají.

V tuto chvíli není jasné, jak budou drony Orca vlastně velké. Budou ale rozhodně větší, než stávající podvodní drony. Měly by to být modulární stroje s vysokým stupněm autonomie, které budou schopné operovat na velkou vzdálenost. Takový dron bude schopný vyrazit do akce přímo ze základny, udržovat komunikaci, splnit úkol, a nakonec se vrátit zpátky na základnu.

Proč vlastně zavádět autonomní ponorky? Námořnictvo ušetří za provoz, včetně platu námořníků. Drony Orca se rovněž mohou zúčastnit strategicky významných misí s vysokou mírou rizika, a přitom nevystaví nebezpečí ani jednoho amerického námořníka.

Už teď jasné, že by velké autonomní podvodní drony mohly posílit schopnosti US Navy ve shánění zpravodajských informací, v průzkumu, odminovávání, nebo také jako tréninkové zařízení pro výcvik posádek a operátorů protiponorkových sil. Zatím není známý časový rozvrh vývoje ponorkových dronů Orca, ale podle společnosti Lockheed bude mít tenhle program prioritu.

Zdroj: Lockheed Martin