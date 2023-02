Robotické taxíky najezdily bez řidičů milion mil. Přesto musejí čelit nedůvěře místních úřadů

Pro konstruktéry autonomních vozidel je každý ujetý kilometr důkazem, že tato technologie funguje, a příležitostí ke sběru dat pro další zlepšování. Proto firma Cruise, která ve středu 22. února na sociální síti Twitter oznámila, že její robotické taxíky najezdily 1 milion mil zcela bez řidiče, označuje tento úspěch za jeden z největších milníků.

„Za pouhých 15 měsíců jsme ujeli více než milion mil bez řidiče, přičemž jsme se pohybovali v mnoha složitých městských prostředích! Děkujeme všem našim řidičům, kteří nám pomohli tento milník zdolat. Na další miliony (a miliony a miliony...).“ uvedla společnost v příspěvku.

Ohlédnutí za robotaxíky

Dceřiná firma GM začala testovat jízdy plně bez řidiče ve městě již v listopadu 2021. Stala se vůbec první společností, jež od kalifornské komise pro veřejné služby získala povolení k nasazení vozů bez řidiče, což jí již v červnu loňského roku umožnilo vybírat od cestujících za jízdu robotickým taxíkem peníze.

Na základě zpráv o provozu, které předložila kalifornskému úřadu pro silniční dopravu, měla na začátku roku 2022 v provozu jen asi 30 vozů. CNN uvedla, že do září loňského roku provozovala flotilu 100 vozidel a usilovala o přidání dalších 5 000 autonomních vozů.

Viceprezident pro technické záležitosti Mo Elshenawy uvedl, že každá z těchto mil „byla naplněna složitými scénáři, které Cruise připravily na rychlé rozšiřování.“ Vzhledem k tomu, že ulice San Francisca jsou často chaotické a plné lidí, se podařilo nashromáždit spoustu užitečných dat, která lze využít k dalšímu zdokonalování technologií.

Dobře načasované oznámení

Vozidla poskytují data z každé jízdy do systému strojového učení, který se neustále učí a vytváří miliony permutací reálných scénářů. To umožňuje technologii učit se ze simulovaných jízd a následně aplikovat získané poznatky v reálném životě. „Když vezmete v úvahu výsledky v oblasti bezpečnosti, význam úspěchu našeho týmu se ještě více zvýrazní,“ konstatuje Elshenawy.

Oznámení je dobře načasované – přichází téměř měsíc poté, co představitelé San Francisca zaslali kalifornským regulačním orgánům dopis, v němž žádají, aby zpomalily plány Cruise (a Waymo) na rozšíření. Chtějí prý nejprve lépe porozumět autonomním vozidlům a obávají se „nebezpečí a dopadů na dopravní infrastrukturu způsobených plánovanými i neplánovanými zastaveními autonomních vozidel, která by bránila provozu“.

Jak uvedl v nedávné zprávě deník The New York Times, zablokovaná vozidla Cruise a Waymo již v minulosti několikrát způsobila v San Franciscu dopravní zácpy. Úřady se domnívají, že než jejich provozovatelé začnou expandovat, musí své technologie výrazně vylepšit, jinak „by mohly rychle vyčerpat zdroje záchranných složek a mohly by podkopat důvěru veřejnosti ve všechny technologie automatizovaného řízení“.