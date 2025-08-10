Robotické taxíky v Evropě už v roce 2026. Nerozjede je Tesla, Waymo, ani Uber, ale americký Lyft s čínskými auty

Autonomní taxíky jsou už roky omílaná budoucnost, kterou si zatím mohou vyzkoušet zájemci v USA a Číně. Evropa má pár menších pokusů, ale ve velkém se u nás spustí příští rok. Kupodivu u toho nebude Uber, Google Waymo ani Tesla, ale jejich čínská obdoba.
Nedávno jsme psali o plánu Uberu nasadit do provozu robotické taxíky Baidu Apollo i mimo Čínu. Tehdy se o Evropě jen spekulovalo, teď je ale příchod potvrzen. Jen místo Uberu stejné vozy nasadí konkurenční americká firma Lyft. U nás zatím aktivní není, ale celosvětově jde o druhou největší platformu pro objednání přepravy po Uberu.
Lyft i Baidu počátkem srpna potvrdily, že už příští rok budou zcela autonomní robotické taxíky nasazeny v Německu a Británii. V následujících letech mají být tisíce autonomních vozů nasazeny i v jiných evropských zemích.
Naše partnerství s Baidu je vše o vytváření skvělého zákaznického zážitku, řekl generální ředitel Lyft David Risher. „Jejich rozsáhlé zkušenosti s provozem největší flotily autonomních taxíků na světě znamenají, že můžeme přinést všechny výhody autonomních vozidel – bezpečnost, spolehlivost a soukromí - milionům Evropanů.“ Dodává ale, že neočekává úplný konec lidských řidičů. Obě varianty prý mohou vedle sebe koexistovat.
Podle zprávy Baidu z minulého podzimu už taxíky tehdy odjezdily více než 7 milionů jízd s pasažéry a najezdily přitom přes 32 milionů kilometrů. Tou dobou jich na cestách už bylo kolem 1000 kusů, v 10 různých městech Číny.
Baidu má pro tyto účely vlastní vůz nazvaný Apollo Go RT6, který si samo vyvinulo. Protože ale nemá vlastní licenci na výrobu vozů, ani továrnu, produkci dostala na starost automobilka JMC, kterou ze 32% vlastní americký Ford. Vůz dostal tvar na pomezí SUV a MPV a překvapuje cenou v přepočtu jen 603 000 Kč.
Apollo RT6 bylo od začátku vyvíjené jako autonomní auto. Má 40 senzorů, včetně 5 lidarů, a má být schopné autonomie až na úrovni 4. Ve více než 4,7 metrů dlouhém voze jsou čtyři místa, a může být zcela bez volantu. Auto pohání vepředu umístěný elektromotor o výkonu 110 kW, a energii dodává LFP baterie blíže nespecifikované kapacity, schopná rychlé výměny ve speciálních stanicích.
Robotaxíky se už dnes dá svézt omezeně třeba v Německu, kde je v rámci projektu Kira nasadila firma Deutsche Bahn. Využívá k tomu šest vozů Nio ES8 první generace, které dostaly systém autonomního řízení od společnosti Mobileye, spadající pod Intel. Každý vůz je vybaven devíti lidary, třinácti kamerami a šesti radary, mimo jiné i v nástavbě na střeše. Kamery a lidary zde fungují nezávisle na sobě, takže pokud jeden systém selže, druhý je schopen jej nahradit.