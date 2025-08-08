Robotické taxíky Waymo mají čtyři lidary, šest radarů, deset stěračů a vypadají jako něco ze sci-fi. Problém bude čínský původ

Nová generace autonomních vozidel Waymo již brázdí ulice amerických měst. Tentokrát však nejde o upravenou limuzínu, jako byl dříve používaný Jaguar I-Pace, nýbrž o speciálně navržený vůz. Tím je elektrický van Zeekr RT, vyráběná čínskou automobilkou, jež spadá pod koncern Geely (mj. majitel Volva). Automobil byl od začátku stavěný výhradně pro potřeby Wayma a jeho autonomního systému.
Smysly autonomního auta zajišťuje bohatá senzorická výbava. Šestá generace hardwaru Waymo kombinuje třináct kamer, čtyři lidary a šest radarů. Lidary, fungující na principu laserového radaru, precizně mapují okolí, zatímco klasické radary doplňují obraz zejména v nepříznivém počasí. Celý systém tak dokáže dohlédnout až na vzdálenost 500 metrů – ve dne, v noci, v dešti, v mlze...
Robotické taxíky Waymo mají čtyři lidary, šest radarů a deset stěračů
Senzorů je ve kupodivu méně než u předchozí generace. Například počet kamer klesl z 29 na 13. Nejde však o krok zpět. Díky pokročilejší technologii, strategickému rozmístění a vyššímu výpočetnímu výkonu dokáže systém z menšího počtu vstupů vytěžit více informací. Tento přístup zvyšuje efektivitu, a především snižuje výrobní náklady řešení.
Proč mají taxíky Waymo deset stěračů?
Kuriózním prvkem je propracovaný systém čištění od dešťových kapek, nečistot, hmyzu nebo sněhu. Aby měly senzory vždy perfektní „výhled“, je dodávka vybavena deseti stěrači – dvěma klasickými na oknech a osmi miniaturními (8 cm), které čistí malá okénka, za nimiž jsou umístěné kamery a senzory. Všechny jsou vybavené ostřikovači napojenými na jednu centrální nádržku s kapalinou. Pro zimní provoz nechybí ani vyhřívání. Systém čištění průhledů funguje autonomně, což je důležité, protože robotické taxíky často operují dlouhodobě bez lidské pomoci.
Ve vývoji nového hardwaru byly zúročeny zkušenosti z pěti předchozích generací, což zkracuje čas i nutné náklady na zkoušky. Do testování nové generace je zahrnuta i simulace a stovky tisíc kilometrů reálného provozu, což výrazně přispívá k celkové bezpečnosti.
Problém budou Trumpova cla
Firma odhaduje, že nasazení plně autonomního provozu bez řidiče se díky tomu zkrátí na polovinu. Díky promyšlenému rozmístění senzorů a jejich vzájemnému překrytí má vozidlo vysokou míru redundance, což v praxi znamená, že výpadek některého ze snímačů neohrozí bezpečnost provozu.
Snaha o technologický pokrok a snížení nákladů má však jeden politicko-ekonomický háček. Vzhledem k tomu, že jsou vozidla Zeekr vyráběna v Číně, mohou se jich dotknout nově zavedená americká cla na dovoz čínských elektromobilů. Waymo se tedy sice snaží vyvíjet levnější a schopnější technologii, ale její reálnou cenu může nakonec ovlivnit mezinárodní obchodní politika.
Waymo tak ukazuje, že cesta k plně autonomnímu řízení vede přes neustálé zjednodušování a zdokonalování senzorů i softwaru. Teprve pak je možné nabídnout bezpečnou, spolehlivou a dostupnou službu robotických taxíků pro širokou veřejnost.