Robotický barman a barista ADAM dokáže připravit více než sto různých nápojů a vyprávět vtipy

Veletrh spotřební elektroniky Consumer Electronics Show (CES) sice skončil před bezmála třemi týdny, nicméně určitě by byla škoda nezmínit jeden ze zajímavých exponátů, který přitahoval velkou pozornost laické i odborné veřejnosti. Firma Richtech Robotic zde totiž prezentovala dvourukého robota, který dokáže zastat roli barmana a baristy. Jmenuje se ADAM a případní zájemci si ho mohou pronajmout na své akce.

Robot je schopen připravit širokou škálu nápojů a díky generativní umělé inteligenci také konverzovat se zákazníky, se kterými umí žertovat a vyprávět jim vtipy. Primárním cílovým segmentem jsou kavárny a bary, kde ADAM dokáže přijímat objednávky, připravovat kávu, alkoholické i nealkoholické nápoje nebo čepovat pivo. Jeho zásadní výhodou proti lidskému zaměstnanci je skutečnost, že se nikdy neunaví a nepotřebuje dovolenou.

Provozní ředitel Richtech Robotics Phil Zheng zdůraznil ADAMovu všestrannost: „Lze ho použít téměř pro všechny druhy operací spojených s přípravou nápojů. V tuto chvíli ho můžete vidět, jak doplňuje led, vymývá šálky, nabírá mléko a pak vaří kávu a následně připravuje nápoj – v tomto případě napěněné oříškové latté.“

Robot, který umí i vařit

ADAM prý zvládne nejen přípravu nápojů, ale má si umět poradit i s vařením pokrmů. Díky kombinaci robotických ramen, umělé inteligence, kamer a softwaru pro rozpoznávání obličejů, může vynikat v různých úkolech souvisejících s obsluhou v restauračních podnicích.

Primárně je určen ke zvýšení efektivity a zlepšení služeb zákazníkům v kavárnách, barech a podobných zařízeních. Jeho schopnost soustavně vyrábět kvalitní nápoje a pokrmy bez únavy může změnit pravidla hry pro podniky, které chtějí zefektivnit svůj provoz a udržet stálou kvalitu.

Než však baristé a barmani po celém světě propadnou panice z toho, že jim roboti vezmou práci, je třeba vzít v úvahu důležitou námitku. ADAM, ačkoli je působivý, nenahradí lidský přístup a odborné znalosti v aspektech obsluhy zákazníků. Vyniká v opakujících se úkonech, jako je příprava nápojů a jednoduchých jídel, ale postrádá vyladěné mezilidské dovednosti a kreativitu, kterou nabízejí lidští zaměstnanci.

Robotický barista budil zájem

ADAM se na technologickém veletrhu postaral o pořádnou podívanou. Zákazníci stáli ve dlouhé frontě u stánku společnosti Richtech Robotics, aby si od robota mohli nechat naservírovat šálek kávy. „Lidé mají rádi roboty,“ řekl Zheng. „Lidé mají rádi tyto zážitky. Mají pocit, že budoucnost přichází a oni jsou svědky toho, jak se to děje.“

Návštěvníci veletrhu CES 2024 se podělili o své dojmy z baristických dovedností robota. Například 38letý technologický nadšenec z Detroitu Arun Prasad po ochutnání řekl: „Myslím, že je to fantastické. Nemyslím si, že je tam nějaký rozdíl oproti tomu, kdyby to udělal člověk. Chutná to úplně stejně. A myslím, že ta káva je fantastická.“

S dalším technologickým pokrokem si roboti jako ADAM pravděpodobně najdou své místo vedle lidských pracovníků. Mohou pomoci podnikům uspokojit rostoucí poptávku po rychlých a efektivních službách a zároveň uvolnit lidské zaměstnance, aby se mohli věnovat složitějším a personalizovanějším interakcím se zákazníky.