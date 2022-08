Rocket Lab pošle za své peníze sondu do atmosféry Venuše. Kvůli pětiminutovému průzkumu

Firmu Rocket Lab asi není potřeba představovat. Založena byla v roce 2006, o jedenáct let později poprvé odstartovala její raketa Electron. Na kontě má dodnes 29 startů.

Raketa má pod kapotou pár vychytávek – elektrická čerpadla, z velké části 3D tiskem vyráběné motory a zajímavá je i samotná kapota, která je z uhlíkových kompozitů.

Sonda k Venuši

Generální ředitel společnosti Rocket Lab Peter Beck v roce 2020 oznámil, že chce na Venuši vyslat sondu, která by hledala známky života v atmosféře. Nyní už díky odbornému článku známe podrobnosti.

Sonda, jejíž název zatím nebyl oznámen, odstartuje do vesmíru v květnu příštího roku. Na cestu k Venuši ji vynese malá raketa Electron, na jejímž vrcholu bude třetí stupeň Photon.

Firma si vše vyzkoušela nedávno, kdy k Měsíci vyslala CubeSat CAPSTONE, který zkoumá dráhu pro budoucí stanici Gateway. Po postupném navyšování dráhy se sonda vydá na dlouhou cestu. K Venuši by měla dorazit v říjnu 2023.

Po příletu bude do atmosféry planety vypuštěna 40 cm velká kapsle, kterou čeká asi hodinový průlet směrem k povrchu. Venuše je kvůli obrovským teplotám a tlaku synonymem pekelného světa. Ve větších výškách jsou ale oba parametry podobné podmínkám na Zemi.

Právě na tento region se sonda zaměří. Výzkum bude provádět ve výšce 60 až 45 km nad povrchem po dobu necelých pěti minut. Poté naměřená data odešle sondě ve vesmíru. Bude na to mít zhruba 30 minut, poté kvůli vysokému tlaku a teplotě praskne a nakonec její zbytky dopadnou na horký povrch Venuše.

Cílem sondy je hledat organické molekuly na bázi uhlíku a prozkoumat složení atmosféry v příznivých podmínkách obecně.

Vědci jsou namlsaní poté, co byl oznámen objev fosfanu. Později byla sice jeho detekce zpochybňována, ale nyní to vypadá, že by se v atmosféře Venuše přece jen mohl vyskytovat. Fosfan je na Zemi vyráběn mimo jiné anaerobními bakteriemi a není jasné, jak by ho na Venuši mohla vyrobit nebiologická chemie.

Veškerý pětiminutový průzkum obstará jediný přístroj autofluorescenční nefelometr – bude vyzařovat světlo přes vzorek plynu, aby v něm určil počet, velikost a případně molekulární složení částic. Půjde o hodně efektivní misi, protože výsledky by mohly být více než přínosné.

Lze očekávat, že mise vyjde na desítky milionů dolarů. Veškeré náklady si bude Rocket Lab hradit sama.