Rocket Lab zachytil vrtulníkem raketu padající z vesmíru. Proč je to lepší než přistávání SpaceX?

Startupu Rocket Lab se v noci na dnešek podařil dlouho připravovaný kousek. Ve vzduchu zachytil první stupeň své rakety Electron pomocí vrtulníku vybaveného obřím hákem, zatímco sestupoval na padacích. Nosič tak může být po drobných úpravách a důkladné kontrole znovu použit při dalších letech. Rocket Lab je teprve druhou firmou po SpaceX, které se něco podobného podařilo.

Raketa Electron v pondělí vyslala na oběžnou dráhu 34 satelitů klientů Rocket Lab. To proběhlo bez problémů, mnohem zajímavější ale bylo to, co následovalo poté. Jakmile hlavní nosný stupeň bržděný padáky sestupoval k Zemi, Rocket Lab se jej poprvé pokusila zachytit. Firma k tom použila vrtulník Sikorski S-92, na kterém byl speciál hák.

Podívejte se, jak probíhá zachycení rakety vrtulníkem:

Raketa se před opětným vstupem do atmosféry naklonila do přesně vypočítaného úhlu, aby vydržela nápor tepla a tlaku. Poté vystřelila padák a pak další. Zatímco klesala, vrtulník ji ve výšce zhruba dvou kilometrů nad mořem zaháknul.

Jak popsal Peter Beck, šéf Rocket Lab, pilotům se nelíbilo, jak raketa pod vrtulníkem visela. Popisovali „nečekané charakteristiky zatížení“ a raději ji shodili do moře. Odtud byla vylovena a právě probíhá analýza. Celý proces se tedy neobešel bez problémů, přesto firma pokus vnímá jako úspěch, protože to hlavní, fyzické zachycení, se povedlo.



Schéma procesu zachycení rakety

Ponor do moře není pro raketu vhodný, slaná voda může nosič poškodit. V ideálním případě by tak do budoucna helikoptéra měla s nákladem odletět rovnou do střediska Rocket Lab a vůbec s vodou nepřijít do kontaktu. Jakmile se i toto podaří, firma se bude moci chlubit podobnou službou jako SpaceX – znovu použitelné raketové nosiče pro vysílání satelitů do orbitu. Dosud Electrony tuto možnost nenabízely.

Zachytávání rakety ve vzduchu pomocí vrtulníku je dokonce lepší, než přistávající rakety SpaceX – Falcon 9 obětuje zhruba 30 % své nosné kapacity, aby zvládl samostatně přistát zpět na zemi či plošině připravené na moři. Rakety Elektron tuto nevýhodu nemají, jsou tedy efektivnější.