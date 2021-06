Rocková kapela chce vystoupit ve vesmíru. Doufá v pomoc Elona Muska

Americká alternativní rocková skupina The Flaming Lips má velice ambiciózní plán – chce vystoupit ve vesmíru.

Její frontman Wayne Coyne to prohlásil v rozhovoru pro Audacy a dodal, že doufá v pomoc šéfa SpaceX. „Stále si udržuji naději s těmi jako je Elon Musk,“ konstatoval.

The Flaming Lips jsou mj. známí tím, že během pandemie COVID-19 uspořádali originálně pojatý koncert. Na tom byli všichni účinkující i diváci uzavřeni ve svých vlastních plastových bublinách.

Coyne připustil, že je představou cesty do kosmu nadšený i vyděšený současně, nicméně uskutečnit by ji chtěl. A rád by pozval také Muskovu partnerku, hudebnici Grimes.

„Miluji ho,“ řekl o slavném vizionáři. „Myslím, že je v pohodě a myslím, že má velké nápady, které skutečně fungují. Vždy jsme říkali, že chceme být první kapelou, která bude hrát na Mezinárodní vesmírné stanici.“

Titulní foto: Mark Trammell, CC BY-NC-SA 2.0