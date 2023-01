Rok 2022 byl pátý nejteplejší v historii. Jen díky oceánským a atmosférickým jevům nebyl rekordní

Průměrná globální teplota při zemském povrchu skončila v roce 2021 v závislosti na použitém souboru dat na pátém nebo šestém místě. Nyní máme k dispozici údaje za rok 2022 – a ten je nově pátý nebo šestý nejteplejší, v závislosti na datové sadě, informuje Ars Technica.

Každý rok v polovině ledna zveřejňují různá centra, která zpracovávají soubory údajů o globální teplotě, výsledky za předchozí rok. Protože každé čerpá data z trochu jiného souboru meteorologických stanic a používá nepatrně odlišný postup výpočtu, nevycházejí jim úplně stejná čísla. Celkový výsledek bývá podobný, ale protože jednotlivé roky v žebříčku může dělit pouhých 0,01 °C, mohou i tak malé rozdíly změnit pořadí.

Pátý nebo šestý nejteplejší rok

V evropské datové sadě Copernicus ECMWF a datové sadě Berkeley Earth je rok 2022 v globálních přístrojových záznamech pátým nejteplejším rokem. Dle amerického Národního úřadu pro oceán a atmosféru a britského meteorologického úřadu se řadí na šesté místo – těsně za rok 2015.

Rozhodně nejde o překvapivé výsledky. Už loni zveřejnil ředitel Berkeley Earth a Goddardova institutu pro vesmírná studia NASA Gavin Schmidt předpověď, podle které bude rok 2022 s největší pravděpodobností jen o něco teplejší než rok 2021, což se nyní potvrdilo.

Roční průměrná globální teplota povrchu (°C)

Za trendem oteplování stojí především dva hlavní faktory: lidská činnost a kolísavost oceánských a atmosférických jevů La Niña a El Niño probíhajících v Tichém oceánu. Proudění povrchové vody v rovníkovém Pacifiku, kdy vítr někdy nahromadí teplou vodu na západní straně (La Niña) a jindy ji nechá protáhnout zpět na východní stranu (El Niño), způsobuje většinu meziročních výkyvů průměrné povrchové teploty.

Může za to nejen člověk

Berkeley Earth uvádí, že letošní rok byl rekordně teplý na 8,5 % plochy Země, což se týká asi 850 milionů lidí. Hojně medializované vlny veder v západní Evropě a na mnoha dalších místech byly součástí nejteplejšího léta. Pákistán, který postihly jarní vlny veder následované extrémními záplavami, sice nezaznamenal nový roční teplotní rekord, ale sousední Afghánistán ano.

Přízemní teplotní anomálie vzduchu v roce 2022

Ve Spojených státech amerických byl rok 2022 přibližně osmnáctým nejteplejším rokem v historii. Bylo zaznamenáno 18 meteorologických katastrof, během nichž došlo ke škodám přesahujícím jednu miliardu dolarů. To je třetí nejhorší bilance od roku 1980.

Při pohledu do blízké budoucnosti jsou očekávání víceméně podobná jako v loňském roce. Předpověď do konce jara směřuje k neutrálním podmínkám (mezi La Niña a El Niño). V loňském roce se La Niña brzy vrátila, takže dopad byl malý, ale trvalé neutrální podmínky by rok 2023 v žebříčku posunuly zase o něco výše než ten loňský.

Ať už se kolísání projevuje, nebo ne, osm nejteplejších let v přístrojových záznamech je právě těch osm posledních. Ve všech osmi letech byly teploty o více než 1 °C vyšší než v předindustriální době. Mezi oblasti s výrazně nadprůměrnými teplotami patří nyní zejména jihozápadní Evropa a Antarktický poloostrov – zde se teploty pohybovaly dokonce 2 °C nad průměrem.