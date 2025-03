Rooster je nenápadný dron s pojízdnou klíckou. Uspěl v tunelech pod Gazou, možná se objeví i v Česku

Jsou neradi, když o něm mluvíte jako o dronu. „Je to hybridní robotický dronový systém určený primárně pro průzkum budov či tunelů,“ říkají o systému Rooster zástupci firmy Robotican. Na první pohled zaujme „klíckou“, která mu propůjčuje unikátní schopnosti a zásadním způsobem šetří energii. Ale hlavně jde o systém na pozadí a možnosti přizpůsobit techniku konkrétnímu úkolu.

Rooster vyvíjí izraelská firma Robotican. Vyvíjí ne v tom startupovém smyslu, že to jednou bude hotové a do té doby se hledají investoři. Rooster se vyvíjí v tom smyslu, že firma naslouchá potřebám trhu a snaží se je splnit. Systém už má své zákazníky, jde o země NATO a další spřátelené armády, ale třeba i záchranné složky.



Ukázka uživatelského prostředí ovladače Rooster. Na levém obrázku si všimněte grafiky pro přepínání mezi jednotlivými drony, na pravém je v akci umělá inteligence, která rozpoznává objekty – v tomto případě okna, ale mohou to být obličeje, značky aut atd.

Podzemní labyrint o délce 700 metrů

Robotican se rád prezentuje tím, že už si Rooster prošel reálným nasazením ve válce, izraelská armáda jej opakovaně použila pro průzkum v tunelech v Gaze. Systém Rooster zvládnul i podzemní labyrint o délce 700 metrů. Na něco takového pochopitelně nestačí konvenční kombinace ovladače a jediného dronu. Proto je Rooster systém tří dronů, které tvoří mesh síť.

Funguje to tak, že do terénu vyrazí první stroj. Když se přiblíží hranici dosahu signálu, zastaví se a vytvoří předsunutý vysílač, který prodlouží celkový dosah. Operátor se přepne na druhý stroj, projede stejnou trasu, ale tentokrát může pokračovat dále a stejně se to může opakovat i se třetím Roosterem.

Popsaným způsobem se drony dostanou výrazně dále, než by zvládl jeden stroj vyžadující přímé spojení s operátorem.

K čemu je ta klícka

Asi vás napadne, že slouží jako ochrana vrtulí. Ano, ale to je jen část příběhu. Klícka rotuje, což stroji dává nový způsob pohybu – může jezdit. Klícka je pasivní, dokonce ani na ose nemá ložiska, k pohybu se stále používají vrtule dronu. Vtip je v tom, že na tohle popojíždění se spotřebuje výrazně méně energie. Zatímco létat dokáže Rooster nějakých 12 minut, stejná baterie vystačí na asi 35 minut jízdy.



Přitom létání je stále k dispozici. Potřebujete vyskočit do okna ve druhém patře? Není problém, stačí přepnout páčku na ovladači.



Pro přenos videa ve vysoké kvalitě s nízkou latencí Rooster používá technologii LiveU. Je flexibilní, takže můžete přidat další kanál třeba i z aplikace v mobilu.

Klícka je z karbonového kompozitu, takže je lehká, pevná a pružná zároveň. Při demonstraci jsme viděli, že mu nevadí lehké narážení do stěn nebo rámů oken při pronikání do budovy. V předem připraveném scénáři si Rooster dokonce několikrát strčil do dveří, aby je více otevřel a mohl proletět skrz. V reálném nasazení slouží k překonávání lehkých překážek, problém mu nedělá trávník, menší obrubník, na větší schod už si musí popoletět. Díky stupni krytí IP64 mu nevadí lehký déšť, nebo projet kaluží, ale do vody spadnout nesmí.



Potřebujete Rooster nasadit v lokaci tak vzdálené, že by spálil veškerou energii jen na cestu? Pomozte si robopsem. Ten má baterii řádově větší, dojde na určené místo a tam vypustí dron s plně nabitou baterií.

A jeden postřeh k výdrži baterie. Už jsem zmínil, že Rooster je především průzkumný systém, takže buď můžete palubní kamerou prozkoumávat budovu, nebo jednotku „zaparkujete“ na jedno místo a poslouží jako stacionární kamera. Takhle s vypnutými motory vydrží cca 5 hodin (opět záleží na situaci, nastavení, energii potřebné k návratu atd.).

Konektivita

O pár odstavců výše popisuji, jak v systému Rooster funguje mesh síť pro zvětšení dosahu. Máte pro Rooster ještě náročnější zadání, na které ani tři drony nestačí? Robotican dokáže posouvat schopnosti ještě dál, systém je modulární, takže stačí definovat problém. Začít se dá u výměny antény na ovladači, která je v základu všesměrová, ale směrová dosáhne dál. Nebo se dá vysílač umístit na střechu, na stožár, čímž se znovu zvýší dosah. Jako vysílač můžete použít další dron, síť mobilního operátora, nebo dokonce satelit.

Chvíli se zastavím u toho mobilního operátora. S Roosterem jsem se setkal na semináři 5G technologie pro podporu velení, který pořádala brněnská Univerzita obrany. V jejích areálech je zřízená kampusová privátní síť od T-Mobilu.

A právě T-Mobile měl na akci zajímavou přednášku o 5G Network Slicing. To je technologie umožňující vytváření virtuálních sítí na společném fyzickém základu 5G sítě. Operátor tak obejde pravidla tzv. síťové neutrality, která požadují rovné zacházení se všemi daty v síti.

Jenže jako operátor chcete některým zákazníkům nabídnout víc – třeba nízkou latenci pro telemedicínu, aby lékař v Praze mohl pomocí 3D 4K videomostu detailně sledovat konzultovat operaci pacienta, který leží v Brně (o provedeném testu si přečtěte na webu Ministerstva obrany). Nebo záruku, že televizní společnost spolehlivě doručí přímý přenos (tedy obrovský datový tok) ze stadionu až k divákovi. Nebo to, že záchranné složky budou mít vyhrazenou komunikační kapacitu i v případě přírodní katastrofy, kdy budou chtít volat i běžní lidé a zahltili by tak veřejnou síť.



Výhoda slicingu? Dostanete síť na míru. Nevýhoda? Musíte nakoupit speciální zařízení.



To může být třeba takovýhle hotspot, který vytvoří Wi-Fi síť, a k ní už připojíte cokoliv. Jiné zařízení vypadá jako klasický router s anténkami, jako mobil, nebo jako tablet (viz galerie dále).

A právě tohle umožňuje slicing. Každý „plátek“ sítě (slice) může nabízet specifické parametry podle požadavků zákazníka – latence, propustnost, spolehlivost atd.

Jedním takovým zákazníkem by mohla být i česká armáda, která by si pomocí 5G slicingu mohla vyřešit komunikační síť pro Roostery.

Přídavné senzory a posuvná baterie

Modulární systém lze doplnit o senzory podle požadavku zákazníka nebo konkrétního úkolu. Hasiči budou chtít termokameru, instalovat se dá senzor kyslíku, CO2, nebo radiace. Dron unese asi 300 gramů takového nákladu, umístí se na příď a myslelo se i na takový detail, jako je vyvážení stroje, aby v klidové poloze v karbonové klícce držel vodorovnou polohu:



Baterie je na kolejničkách, takže ji stačí posunout a čelní kamera už znovu míří tam, kam má.

Kolik to stojí a jak je na tom Rooster v Česku

Rooster se v Česku ukázal poprvé. O jeho distribuci se v Česku postará společnost Smart Informatics a právě tam je nutné směřovat dotazy na cenu. Ale aspoň pro orientaci – jde o vyšší statisíce.