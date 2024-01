Roste počet nehod na elektrických koloběžkách. Zranění bývají vážnější než při nehodách na kole

S rostoucí popularitou elektrických koloběžek stoupá také počet úrazů způsobených nehodami, do kterých jsou tyto dopravní prostředky zapojené. Nová studie odhaluje, že v souvislosti s těmito nehodami dochází k výraznému nárůstu těžkých úrazů, které vyžadují operaci. Podrobnosti přináší web StudyFinds.

„Jako chirurgové pracující v městském traumacentru jsme na pohotovosti a v okolí univerzitního kampusu zaznamenali nárůst počtu úrazů souvisejících s jízdou na elektrických koloběžkách,“ říká docent chirurgie na University of California-Los Angeles Health Peyman Benharash ve zprávě pro média. „Otázka zní: Jak je zvládáme a proč dochází k takovému nárůstu?“

Záludné elektrické koloběžky

Studie, kterou provedli vědci z University of California-Los Angeles a Loma Linda University, využila k analýze zranění souvisejících s elektrickými koloběžkami údaje z Národního vzorku hospitalizovaných pacientů z let 2016 až 2020.

Vědci našli 92 815 pacientů přijatých do nemocnic se zraněními souvisejícími s jízdou na kole (86 690 pacientů) a elektrické koloběžce (6 125 pacientů). Zjistili, že počet hospitalizací kvůli zraněním souvisejícím s koloběžkami se ve sledovaném období téměř ztrojnásobil, přičemž více než polovina těchto pacientů vyžadovala závažné operace.

Hlavní zjištění ukazují, že ke zraněním způsobeným jízdou na elektrokoloběžce dochází častěji u osob mladších 18 let a častěji v zimních měsících. Pacienti zranění při nehodách na elektrických koloběžkách také častěji podstupovali závažné operace, zejména ortopedické a hlavy. Výsledky byly publikovány v odborném časopise Journal of the American College of Surgeons.

Pozoruhodné je, že jezdci na koloběžkách byli ve srovnání s jezdci na kolech náchylnější ke zlomeninám dlouhých kostí nebo ochrnutí. Riziko traumatického poranění mozku bylo v obou skupinách podobné. Náklady na hospitalizace v případě zranění způsobených jízdou na kole i elektrokoloběžce vzrostly téměř pětinásobně ze 6,6 milionu dolarů v roce 2016 na 35,5 milionu dolarů v roce 2020.

Úrazy z koloběžek se liší

„Považuji za důležité, aby si veřejnost uvědomila závažnost úrazů způsobených elektrickými koloběžkami a finanční důsledky s nimi spojené,“ vysvětluje jeden z autorů studie Nam Yong Cho – student třetího ročníku medicíny na UCLA a vědecký pracovník v laboratořích UCLA Cardiovascular Outcomes Research Laboratories.

Studie poukazuje na zvláštní způsoby zranění při nehodách na elektrokoloběžkách, včetně častějších poranění hrudníku, které se liší od úrazů vznikajících při jízdě na kole. Vzhledem k těmto zjištěním vědci vyzývají vedoucí pracovníky ve zdravotnictví, aby podporovali úsilí o prevenci úrazů souvisejících s koloběžkami.

„S ohledem na rostoucí popularitu elektrických koloběžek a nárůst souvisejících úrazů je nezbytné zvýšit bezpečnostní standardy pro jezdce a zasazovat se o zlepšení infrastruktury,“ říká Cho. „Pro minimalizaci rizika zranění jezdců na e-koloběžkách i chodců jsou zásadní věci, jako je například dodržování rychlostních limitů a vyhrazené jízdní pruhy pro koloběžky.“

Vědci přiznávají, že jejich studie má určitá omezení, která jsou dána použitím databáze NIS, jež nemusí poskytovat podrobné údaje o jednotlivých zraněních. Ve studii nebyly zohledněny faktory, jako je používání přileb, jízda více lidí na jedné koloběžce, užívání omamných látek a konkrétní detaily nehod.