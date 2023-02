Rover Curiosity na Marsu objevil důkaz o starobylých vodních vlnách. Prostě tam bylo jezero

Curiosity na Marsu objevil to, co NASA nazvala „dosud nejjasnější doklad o starobylých vodních vlnách“. To podporuje hypotézu, podle níž oblast, kterou rover od podzimu loňského roku zkoumá (tzv. „sulfate-bearing unit“), byla kdysi pokryta mělkým jezerem.

Voda tohoto jezera před miliardami let rozvířila sedimenty na dně, které se postupem času zformovaly do hornin se vzory v podobě přízračných vlnek.



Vlny před miliardami let rozvířily usazeniny na dně mělkého jezera. Sediment se zformoval do hornin s vlnitou strukturou, které jsou nejzřetelnějším důkazem, že na Marsu byla voda

„Toto je ten nejlepší důkaz o vodě a vlnách, jaký jsme viděli během celé mise,“ uvedl badatel Ashwin Vasavada z Jet Propulsion Laboratory v oficiálním prohlášení.

„Prolezli jsme tisíce stop jezerních usazenin a takový důkaz jsme nikde neviděli – a teď jsme ho našli na místě, o kterém jsme předpokládali, že bude suché,“ dodal.

Curiosity se v současné době pohybuje v kráteru Mount Sharp. Studium jeho stěn umožňuje odborníkům získat lepší povědomí o vývoji Marsu.

Podle Vasavady je zřejmé, že příběh proměny povrchu rudé planety ve vyprahlou a nehostinnou pustinu, rozhodně není jednoduchý. „Starověké klima Marsu bylo úžasně složité, podobně jako to pozemské,“ konstatoval jmenovaný vědec.