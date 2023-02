Rover Curiosity na Marsu objevil zajímavý železo-niklový meteorit. Bohužel z něj ale nemůže odebrat vzorky

Rover Curiosity na rudé planetě učinil další zajímavý objekt. Tentokrát narazil na železo-niklový meteorit nazvaný Cacao, který na šířku měří přibližně 30 centimetrů.

Dotyčný objekt lze vidět na níže uvedeném snímku s ultra vysokým rozlišením, poskládaném z 19 jednotlivých obrázků pořízených koncem minulého měsíce, konkrétně v sobotu 28. ledna.

„Kámen. Kámen. Kámen. Kámen. Kámen. Kámen. METEORIT!“ uvádí se na oficiálním twitterovém účtu roveru. „Není neobvyklé najít na Marsu meteority – ve skutečnosti se mi to už párkrát podařilo! Ale změna scenérie je vždy příjemná.“

V tomto případě je onou scenérií míněna rezavě zbarvená krajina v oblasti Mount Sharp, s níž Cacao díky svému stříbřitě metalickému odstínu výrazně kontrastuje.

Curiosity, který se po povrchu Marsu pohybuje již více než deset let, bohužel není vybaven na to, aby z meteoritu mohl odebrat vzorek a dopravit ho zpět na Zemi.

To je škoda, protože jeho výzkum by vědcům mohl poskytnout další pohled do dávné minulosti rudé planety. Například jizvy a prohlubně na povrchu Cacaa podle Universe Today pravděpodobně vznikly v době, kdy si tento kosmický balvan razil cestu tamější řídkou atmosférou.