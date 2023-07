Rover Perseverance na Marsu narazil na záhadný balvan. Vypadá jako donut

Rover Perseverance na rudé planetě počátkem tohoto měsíce narazil na záhadný balvan, který vypadá jako donut. Vědci se nyní snaží vysvětlit, jak mohl vzniknout.

Někteří tvrdí, že se jedná o meteorit, který získal svůj současný tvar poté, co proletěl atmosférou. Podle jiných však jde o další důkaz toho, že na Marsu v minulosti tekly mocné řeky.

„Nemohu s absolutní, stoprocentní jistotou prohlásit, že to meteorit není, ale myslím, že je to nepravděpodobné,“ uvedl pro CNN Jim Rice ze School of Earth and Space Exploration při Arizona State University.

„Říkám to z toho důvodu, že v dané oblasti můžeme vidět mnoho kamenů, které mají takovéto vyhloubené vnitřky,“ dodal.

Planetární vědec Pascal Lee ze SETI Institute se ovšem domnívá, že „donut“ klidně může být právě i meteoritem, jehož střed v průběhu času erodoval. „Alternativně mohl být na toto místo odmrštěn z jiné části Marsu v důsledku dopadu velkého asteroidu,“ prohlásil Lee.

Tak či tak, kámen by rozhodně stál za bližší průzkum. Tým Perseverance však zatím bohužel neoznámil, že by měl něco takového v plánu.