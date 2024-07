Rover Perseverance na Marsu objevil úlomek skály, který by mohl obsahovat fosilie mikrobiálního života. Jako jeden z prvních na to upozornil deník The New York Times.

Dotyčný úlomek dostal přezdívku Chevaya Falls a ve stručnosti o něm prý lze napsat přibližně to, že „s největší pravděpodobností obsahuje zkamenělé mikrobiální Marťany“.

Profesor geochemie Kenneth Farley z California Institute of Technology tento nález z hlediska pátrání po mimozemském životě označil za zatím nejnadějnější. NASA je nicméně opatrná.

„Nyní nemůžeme říct, že jsme na Marsu objevili život. Ale to co říct můžeme je, že máme potenciální biosignaturu, tedy soubor vlastností, které by mohly mít biologický původ, ale potřebujeme další studie a více dat,“ uvedla badatelka programu Perseverance Katie Stack Morgan pro The Washington Post.

Leopardí vzor

Z dostupných informací plyne, že senzory Perseverance v Chevaya Falls detekovaly organické sloučeniny a rovněž síran vápenatý, který tam svého času teoreticky mohla ukládat tekoucí voda.

Chevaya Falls se rovněž může chlubit zajímavým „leopardím vzorem“ – bílými skvrnami obklopenými černými prstenci. Podle Davida Flanneyho z Queensland University je to velmi překvapivé.

„Na Zemi jsou tyto vzory ve skalách často asociovány s fosilním záznamem mikrobů žijících pod povrchem,“ konstatoval Flanney.