Rover Perseverance nachystal k vyzdvižení poslední vzorek marsovských hornin

Rover Perseverance na povrch rudé planety uložil desáté – a současně poslední – pouzdro se vzorky marsovských hornin. Na Twitteru na to upozornila Jet Propulsion Lab.

Připomeňme, že hlavních deset pouzder se nachází přímo v útrobách samotného roveru, konkrétně v jeho systému Sample Caching.

Odborníci NASA si však dobře uvědomují, že Perseverance ještě před návratovou misí může potkat něco špatného. Další vzorky se proto rozhodli zanechat na místech, z nichž je bude možné vyzvednout pomocí dvou malých vrtulníků.

Tyto vrtulníky podle současného plánu odstartují z roveru vyvíjeného European Space Agency (ESA), který přistane v kráteru Jezero.

Vědci doufají, že studium vyvřelých a sedimentárních hornin jim „poskytne vynikající průřez geologickými procesy, které proběhly v Jezeru před téměř čtyřmi miliardami let, krátce po vzniku kráteru“.

Samozřejmě nelze vyloučit ani možnost, že vzorky budou obsahovat nějaké stopy primitivního mimozemského života. To se však dozvíme až poté, co dorazí na naší planetu – tedy zhruba za 10 let.