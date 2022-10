Rovery pro výzkum Marsu by mohly dostat nárazníky s deformačními zónami. Tvrdší přistání by pak nebyl problém

Foto: California Academy of Sciences

Odborníci z Jet Propulsion Laboratory (JPL) pracují na konceptu experimentálního přistávacího modulu, který nazývají Simplified High Impact Energy Landing Device, neboli zkráceně SHIELD.

Dotyčné zařízení je primárně určeno pro výzkum rudé planety a mohlo by být teoreticky vysláno i do těch lokalit, kde by pokus o měkké dosednutí na povrch byl příliš rizikový.

„Myslíme si, že bychom mohli jít do zrádnějších oblastí, kde bychom s našimi současnými přistávacími systémy pokus o umístění roveru za miliardu dolarů nechtěli riskovat,“ uvedl projektový manažer SHIELD Lou Giersch. „Možná bychom jich dokonce mohli vysadit několik na různých těžko přístupných místech, abychom vybudovali síť.“

SHIELD by podle vyjádření JPL měl „využívat skládací základnu podobnou akordeonu, která funguje jako deformační zóna auta a absorbuje energii tvrdého nárazu.“

Aby tým nový přístup otestoval, shodil z věže elektroniku, která padala rychlostí více než 160 km/hod. Před zničením jí měla ochránit právě maketa výše popsaného tlumiče v podobě obrácené pyramidy tvořené kovovými kroužky.

Tento experiment skončil překvapivým úspěchem. „Jediný hardware, který byl poškozen, byly některé plastové komponenty, o něž jsme se nebáli,“ konstatoval Giersch.