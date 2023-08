Rozmach elektromobilů může zbrzdit nedostatek vzácných kovů. Budou se o ně přetahovat s další udržitelnou technikou

Dysprosium, neodym, mangan, niob, nikl i měď – to vše je potřeba k výrobě strojů pro snížení emisí. Na trhu může padnout nedostatek, varují analytici.

Poradenská společnost McKinsey vydala zprávu, v níž varuje před nedostatkem drahých kovů. Ty jsou v řadě směrů klíčové pro přechod na čistou energii. Dle zprávy by v roce 2030 mohl panovat nedostatek niklu, bez něhož se neobejdou li-ion baterie elektromobilů, mohlo by chybět 10 až 20 procent potřebného množství. Až 70% nedostatek by pak dle McKinsey mohl nastat u dysprosia, důležitého pro elektromotory – používá se také v jaderné energetice a v laserech.

Nedostatek surovin by mohl způsobit zvýšení cen nízkouhlíkových výrobků, což by ve výsledku zpomalilo snahu o dekarbonizaci. Připomeňme si, že plánem EU je snížení emisí skleníkových plynů v roce 2030 nejméně o 55 procent proti roku 1990.

Před nedostatkem surovin varuje i výzkum švédské technické univerzity Chalmers – nastat může, pokud by produkce surovin zůstala na současné úrovni. Dle autorky výzkumu, docentky Marie Ljunggrenové se jedná hlavně o prvky potřebné k elektrifikaci, pro baterie a výkonovou elektroniku. Pro EU může být do budoucna problém nedostupnost surovin a závislost na dovozu kovů z Číny, Jihoafrické republiky a Brazílie.

Klíčem k odvrácení potenciálních problémů je dle McKinsey investice ve výši zhruba tří až čtyř bilionů dolarů do těžby, rafinace a tavení. Vedoucí oddělení globální udržitelnosti společnosti Volvo Anders Karrberg také magazínu Automotive News sdělil, že již nyní probíhají kroky k řešení možného nedostatku. Elektromobily mohou využívat méně kritických surovin, například v jejich motorech nemusí být permanentní magnety s vzácnými kovy. Zároveň ale konstatuje, že EU musí zapracovat na recyklaci a v ní má mít automobilový průmysl důležitou roli.

Dle Karrberga panují největší obavy ohledně mědi do elektromotorů, baterií, měničů a vedení v elektroautech. Pro srovnání: v klasickém voze se spalovacím motorem je tohoto kovu nanejvýš 23 kilogramů, elektromobil obsahuje přes 80 kg mědi – uvádí Sdružení pro rozvoj mědi CDA.