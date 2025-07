Roztomilý virál pro kutily: 12V akušroubovák z Lidlu utáhnul třistatunový Airbus A380

O reklamních kampaních výrobců, kteří se jen pokoušejí o laciný vírál, zpravidla nepíšeme, tentokrát ale uděláme výjimku. Parkside se totiž ve tříminutovém videu „The Pull“ chlubí, že pomocí akušroubováku pohnul Airbusem A380. A to je opravdu něco, co si v zemi kutilů z Lidlu zaslouží věčný zápis do análů.

Akušroubovák vs. A380:

Jak to celé proběhlo? Parkside spojil síly s německou Lufthansou a v jejím mnichovském hangáru přimontoval akušroubovák PPBSSA 12 BF24 A1 (řada Performance) skrze naviják s převodovkou k největšímu dopravnímu letadlu světa.

Podle videa vlastní silou utáhl 300t kolos o dobrých 143 centimetrů, čímž se zasloužil o zápis do Guinessovy knihy rekordů. Roztomilý virálek natočil Parkside už dříve, nyní ale 12V akušroubovák s točivým momentem 80 Nm a třístupňovou převodovkou míří na trh.

Od 14. července jej bude mít skladem Lidl a o týden později pak Kaufland. Pokud tedy máte v garáži A380, můžete si v praxi ověřit, jestli to celé nebyla jen habaďůra.

Zdroje a další informace: Tisková zpráva Parkside, Zdroj videa: Tisková zpráva Parkside