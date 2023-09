Rudý ohnivý mravenec se usadil v Evropě. Proniká do budov, ničí úrodu a decimuje původní bezobratlé živočichy

V šíření ale těmto mravencům vydatně pomáhá člověk prostřednictvím námořního obchodu. Mravenci putují jako černí pasažéři např. na rostlinách, s ovocem, zeleninou, a dostali se tak za necelé století do Austrálie, Číny, Karibiku, Mexika a do celých Spojených států. Evropě se vyhýbali nečekaně dlouho.

„Rudý ohnivec“ zabere čtvrt Evropy

Vědci se pokusili odhadnout další vývoj invazního druhu v Evropě. Analyzovali větrné poměry na Sicílii, aby zjistili, kam by se mravenci mohli dostat vlastním přičiněním.

Berou ale v potaz i fakt, že ze Sicílie se ve velkém exportují citrusy, zahradní olivovníky a další středomořské rostliny a s těmi se může mravenec šířit dál. Zájem španělských vědců o mravenčího vetřelce je proto pochopitelný. Jejich země by zřejmě patřila k těm, na něž by mravenčí invaze dopadla největší silou.

Příhodné podmínky ale Solenopsis invicta nenajde jen v Mediteránu. Vědci se pokusili modelovat, kde všude v Evropě by se asi uchytil. Momentálně by se mu dařilo asi na 7 % území kontinentu. S postupujícím oteplováním se však „rudému mravenci“ zpřístupní nové oblasti a do roku 2050 by mohl obsadit čtvrtinu Evropy. Z modelu vyplývá, že příhodné podmínky najde mravenec zejména v oblastech velkých sídel a že jeho invazí je ohrožena polovina evropských měst.

"To je obzvláště znepokojující, protože mnoho z těchto měst, včetně Londýna, Amsterdamu a Říma, má velké námořní přístavy, což by mohlo mravencům umožnit rychlé rozšíření do dalších zemí a kontinentů," varuje Roger Vila.

Vědci vyzývají ke zničení sicilské populace invazního mravence. To ale nemusí být jednoduché. Ve Spojených státech se pokusili zlikvidovat „rudé ohnivé mravence“ všemi možnými prostředky včetně rozprašování insekticidů z letadel. Použili k tomu dokonce upravené bombardéry.

V analogii k nasazení herbicidu Agent Orange označil slavný entomolog Edward Wilson celou akci za „entomologický Vietnam“, protože insekticidy zdevastovaly původní faunu, ale k vymýcení rudého vetřelce to nevedlo. Nás snad může uklidnit fakt, že výsledky modelování Vily a spol. nepředpovídají masovou invazi Solenopsis invicta do České republiky. V menší míře by k nám snad mohl pronikat z Německa povodím Labe.