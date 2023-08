Ruská armáda shání modernější dělostřelectvo: Objednali houfnice Malva

Ruská invazní armáda na Ukrajině čelí těžkým ztrátám vojenské techniky. Mimo jiné bojuje s nedostatkem kvalitního dělostřelectva. Ve snaze zlepšit tristní situaci objednala ruská armáda u ruské korporace Rostec první várku nových samohybných houfnic ráže 152 mm 2S43 Malva.

Jak nedávno uvedl Vladimir Arťjakov z vedení Rostecu, Malva, čili česky Sléz, má za sebou státní zkoušky. Teď už prý byla zahájena sériová produkce. První houfnice by měly dorazit k ruským jednotkám v nadcházejících měsících.

Malva operuje na podvozku na automobilu BAZ-6010-027 s uspořádáním 8x8. Je vybavená kanónem 2A65, který původně pochází ze sedmdesátých let a je s ním vybavená například tažená houfnice 2A65 Msta-B nebo pásová samohybná houfnice 2S19 Msta. Právě tyto starší houfnice, a také houfnici 2A36 Giacint-B by měla kolová Malva nahradit.

Ruská odpověď na ukrajinské salvové raketomety M142 HIMARS

Nová houfnice je navržena pro ničení různých cílů, od pěchoty a bojových vozidel až po dělostřelecké a protiletecké systémy a rozmanité prvky opevnění. Malva pojme 30 kusů munice, s níž může pálit rychlostí až 7 výstřelů za minutu. Posádku houfnice tvoří 5 vojáků a maximální rychlost při přesunu by měla být 80 kilometrů za hodinu.

Lehce pancéřovaná kabina Malvy by měla chránit posádku alespoň před lehkými ručními zbraněmi a šrapnely munice menších ráží. S operační hmotností 32 tun by měla být více mobilní než jiné ruské samohybné houfnice a měla by být vhodná pro leteckou přepravu.

Ruský nezávislý portál The Moscow Times mluví s určitou ironií o tom, že Malva je jenom kopií padesát let starých houfnic na jiném podvozku. Jejich objednávku považuje s nadsázkou za ruskou odpověď na ukrajinské salvové raketomety M142 HIMARS. Ukrajina sice používá tyto raketomety s dostřelem omezeným zhruba na 80 kilometrů, i tak ale dalece předčí předpokládaný dostřel houfnice Malva.

Se standardní municí by Malva měla dostřelit asi 24-28 kilometrů. Časem by se její dostřel mohl o něco zvýšit, díky použití vylepšené munice a případně i vylepšené hlavně.

V tuto chvíli Malva zůstává dostřelem nejen za zmíněným raketometem Himars ale i za západními houfnicemi ráže 155 mm ve službách Ukrajiny, jako je francouzský systém CAESAR s dostřelem 40 až 55 kilometrů, švédský Archer Artillery System s dostřelem 30 až 50 km nebo třeba ukrajinská 2S22 Bohdana s dostřelem 35 až 60 km.