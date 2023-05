Ruské letouny používají proti ukrajinským cílům pokročilé střely Grom-E1

Ukrajinské letectvo stále bojuje. Nemají ale k dispozici některé z pokročilých zbraňových systémů, jakými mohou být vybaveny ruské letouny. Ukrajinští vojáci v polovině letošního března (2023), na poli u svých obranných pozic objevili a nafilmovali trosky střely, podle všeho typu Grom-E1.

Grom-E1 je pozoruhodným hybridem mezi střelou a kluzákovou pumou, který vychází z letecké rakety vzduch-země krátkého doletu Ch-38, určené k ničení pozemních cílů nebo hladinových plavidel v pobřežním pásmu.

Už tyto půltunové rakety se čtvrttunovou hlavicí představují účinnou zbraň. Používají se od roku 2012. Mohou operovat ve výšce do 12 kilometrů, letí rychlostí až Mach 2,2 a mají dosah až 40 kilometrů.

V případě typu Grom-E1 jde vlastně spíše o taktickou střelu o hmotnosti až 594 kg, s plochou dráhou letu, s tryskovým pohonem a s hlavicí o váze až 315 kg, jejíž dolet je až 120 kilometrů. Střely Grom-E1 byly poprvé představeny veřejnosti na mezinárodní letecké přehlídce MAKS u Moskvy v roce 2015. Měly by nahradit starší střely typu vzduch – země Ch-25 a Ch-29.

Grom-E2

Existuje i další podobná verze těchto střel, Grom-E2. Tyto střely by měly být vybaveny ještě těžší bojovou hlavicí, jejíž hmotnost by měla činit až 480 kg. Technologickou cenou za to je omezený dolet, který je v případě střel Grom-E2 maximálně 65 kilometrů. Na rozdíl od raket Grom-E1 by také neměly mít tryskový pohon.

Produkci a počet těchto střel obestírají otazníky. Zdá se, že Rusko jich má jen velmi nízký počet. Podle informací investigativců pracujících s veřejně přístupnými zdroji zvládne ruský vojensko-průmyslový komplex vyrobit jen pár střel Ch-38 za měsíc. Uvádí se, že v letošním únoru šlo o pouhé 4 střely tohoto typu. Tyto střely přitom mohou, ale i nemusejí být základem pro výrobu raket Grom-E1.

Střely Grom-E1 jsou určené k ničení širokého spektra pozemních cílů, podle předem určených souřadnic. Pro navedení k cíli mají k dispozici inerciální navigační systém a satelitní navádění. Vypouštět je mohou pokročilé bojové letouny různých typů i bojové helikoptéry.

Zdroj:

Defence Blog

Defence Express