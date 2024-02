Rusko chce možná do vesmíru vypustit jadernou zbraň. Další země by ho mohly následovat

Předseda House Intelligence Community Michael Turner tento týden vyzval amerického prezidenta Joea Bidena, aby odtajnil poznatky o vesmírné jaderné zbrani a varoval před „hrozbou pro národní bezpečnost“.

Nejmenované zdroje ve středu zpravodajské televizi ABC News řekly, že tyto komentáře pravděpodobně souvisely s tajnými ruskými plány na vypuštění jaderné zbraně na oběžnou dráhu Země.

Z dostupných informací rovněž plyne, že dotyčná zbraň by měla sloužit k likvidaci nepřátelských satelitů – alespoň prozatím.

Nebezpečný precedens

Pokud je to pravda, pak by vznikl velice nebezpečný precedens, neboť posílání jaderných zbraní do kosmu bylo dlouhou dobu tabu. Ostatně, dokument Outer Space Treaty z roku 1697 něco takového výslovně zakazuje.

„Ukončení Space Treaty by mohlo otevřít stavidla dalším zemím, které by následně umístily jaderné zbraně do vesmíru také,“ varoval odborník Steven Andreasen z Humphrey School of Public Affairs.

„A jakmile jednou budete orbitální jaderné zbraně mít, můžete je používat na víc než jen na vyřazování satelitů,“ dodal.

Nikoho asi nepřekvapí, že Rusko – který výše zmíněný dokument Outer Space Treaty rovněž podepsalo – tyto zvěsti ostře odmítlo a onačilo je za „zlomyslné výmysly“.

Titulní foto je pouze ilustrační.