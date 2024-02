Rusko chce možná do vesmíru vypustit jadernou zbraň. Mohla by zničit obrovské množství satelitů energetickou vlnou

Oživeno 20. února | CNN zveřejnila nové podrobnosti o jaderné zbrani, kterou se Rusko údajně chystá vypustit na orbitu Země. Podle jejích zdrojů bylo dotyčné zařízení navrženo tak, aby vygenerovalo energetickou vlnu, která by vyřadila obrovské množství satelitů současně.

Tato myšlenka není nijak zvlášť nová – o zbraních typu EMP (Electromagnetic Pulse) nepochybně slyšel každý fanoušek sci-fi.

Jeden z představitelů Spojených států CNN řekl, že pokud by něco na způsob EMP skutečně bylo použito, mohlo by to způsobit, že velké části konkrétních oběžných drah budou nadále nepoužitelné.

„Vzniklo by jakési pole vyřazených satelitů, které by bylo nebezpečné pro jakékoliv nové satelity, kterými bychom se pokusili nahradit či opravit ty již existující,“ vysvětlil.

Velký otazník pochopitelně visí nad tím, zda se Rusku skutečně již podařilo takovou zbraň vyvinout, nebo na ní stále pracuje, nebo je to celé jen jedna velké fáma.

Např. mluvčí National Security Council John Kirby prohlásil, že se jedná o pouhý koncept, který dosud nebyl uveden v život. „Neexistuje žádné ohrožení bezpečnosti nikoho,“ zdůraznil.

Předseda House Intelligence Community Michael Turner tento týden vyzval amerického prezidenta Joea Bidena, aby odtajnil poznatky o vesmírné jaderné zbrani a varoval před „hrozbou pro národní bezpečnost“.

Nejmenované zdroje ve středu zpravodajské televizi ABC News řekly, že tyto komentáře pravděpodobně souvisely s tajnými ruskými plány na vypuštění jaderné zbraně na oběžnou dráhu Země.

Z dostupných informací rovněž plyne, že dotyčná zbraň by měla sloužit k likvidaci nepřátelských satelitů – alespoň prozatím.

Nebezpečný precedens

Pokud je to pravda, pak by vznikl velice nebezpečný precedens, neboť posílání jaderných zbraní do kosmu bylo dlouhou dobu tabu. Ostatně, dokument Outer Space Treaty z roku 1697 něco takového výslovně zakazuje.

„Ukončení Space Treaty by mohlo otevřít stavidla dalším zemím, které by následně umístily jaderné zbraně do vesmíru také,“ varoval odborník Steven Andreasen z Humphrey School of Public Affairs.

„A jakmile jednou budete orbitální jaderné zbraně mít, můžete je používat na víc než jen na vyřazování satelitů,“ dodal.

Nikoho asi nepřekvapí, že Rusko – který výše zmíněný dokument Outer Space Treaty rovněž podepsalo – tyto zvěsti ostře odmítlo a onačilo je za „zlomyslné výmysly“.

Titulní foto je pouze ilustrační.