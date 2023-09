Rusko o havárii Luny-25: „Není to důvod k zoufalství.“

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov se vyjádřil k zániku sondy Luna-25, která se před přibližně dvěma týdny neúspěšně pokusila přistát na povrchu naší přirozené družice.

„Není to důvod k zoufalství, ani k tomu, abychom si rvali vlasy,“ řekl podle agentury Reuters. „Je to další důvod, proč analyzovat příčiny selhání a do příště je odstranit.“

Připomeňme, že landeru se nepodařilo provést důležitou úpravu své oběžné dráhy, v důsledku čehož nastala „nouzová situace“, která „neumožnila provedení manévru se zadanými parametry“.

Rusko se tímto úspěchem nicméně nenechalo odradit a již pilně pracuje na přípravě dalších misí: Luna-26, Luna-27 a Luna-28. První z nich je předběžně naplánována na rok 2027.

Stojí za zmínku, že v rámci Luny-27 by mělo být studováno složení regolitu v oblasti jižního pólu Měsíce, což je velice podobné výzkumu, který právě nyní provádí indický rover Pragján.

„Víme, že cesta ke hvězdám vede skrz trny. Hlavní je pokračovat v ruském programu,“ uzavřel Peskov.