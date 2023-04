Rusko otočilo. Na Mezinárodní vesmírnou stanici bude létat až do roku 2028

Nějakou chvíli to vypadalo, že Mezinárodní vesmírná stanice (ISS) přestane být „mezinárodní“. Šéf ruské vesmírné agentury Jurij Borisov totiž loni v červenci naznačil, že jeho země přestane „po roce 2024“ na orbitální stanici vysílat kosmonauty. Důvodem bylo rostoucí napětí mezi Spojenými státy a Ruskem po zahájení invaze na Ukrajinu.

Ve čtvrtek 27. dubna však NASA oznámila, že Rusko souhlasilo s podporou provozu Mezinárodní vesmírné stanice až do roku 2028. Další státy, včetně USA, Japonska, Kanady a účastnických zemí Evropské kosmické agentury, se zavázaly k podpoře až do roku 2030. Tato dohoda znamená, že pokud nedojde k žádným zásadním komplikacím, bude Mezinárodní vesmírná stanice hostit posádky kosmonautů až do plánovaného vyřazení z provozu, které je v současné době stanoveno na rok 2031.

Navzdory Putinově agresi

„Mezinárodní vesmírná stanice je neuvěřitelným partnerstvím, jehož společným cílem je pokrok ve vědě a výzkumu,“ uvedla Robyn Gatens z NASA. „Prodloužení našeho pobytu na palubě této úžasné stanice nám umožňuje využívat výhod více než dvou desetiletí experimentů a demonstrací technologií a také pokračovat v uskutečňování ještě větších objevů, které nás čekají.“

Oznámení Národního úřadu pro letectví a vesmír navazuje na úterní vyjádření jeho šéfa Billa Nelsona během akce v Ottawě, která měla upozornit na lunární misi Artemis II, jíž se příští rok zúčastní čtyři astronauti, včetně Kanaďana Jeremyho Hansena.

Nelson agentuře Reuters řekl, že ačkoli „naprosto nesouhlasí s agresí prezidenta Putina na Ukrajině, spolupráce na palubě vesmírné stanice mezi astronauty a kosmonauty pokračuje velmi profesionálním způsobem bez jakýchkoli zádrhelů“. Očekává, že to tak bude pokračovat až do konce desetiletí.

Blíží se konec

Kromě toho, že je čtvrteční oznámení dobrou zprávou z hlediska mezinárodní spolupráce, je přínosné i pro provoz ISS. Otevírá totiž cestu k dalšímu využívání ruských kosmických lodí Sojuz pro vysílání posádek a nákladu na stanici. Bez nich by se NASA musela při těchto misích spoléhat výhradně na SpaceX Elona Muska.

Výstavba ISS byla zahájena v roce 1998 a střídající se posádky zde začaly pobývat v roce 2000. K dnešnímu dni zařízení, které obíhá asi 400 kilometrů nad Zemí, navštívilo 266 osob z dvaceti zemí. Během pobytu, který obvykle trvá přibližně šest měsíců, využívají členové posádky jedinečné podmínky mikrogravitace k provádění vědeckých experimentů v různých oblastech výzkumu.

Stanice pomalu, ala jistě stárne, a proto má být přibližně za osm let vyřazena z provozu. Soukromé společnosti však plánují výstavbu modernějších vesmírných stanic pro mezinárodní posádky, které budou žít a pracovat na nízké oběžné dráze – zajímavý je v tomto směru například nedávno představený projekt Airbus LOOP.