Rusko pracuje na vlastních plánech ochrany Země před nebezpečnými asteroidy

Ruská kosmická agentura Roskosmos oznámila, že pracuje na vybudování střediska, jehož zaměstnanci budou pátrat po potenciálně nebezpečných asteroidech, meteoroidech i kometách. A to není všechno.

„V rámci vytváření monitorovacího systému a informační podpory pro bezpečnost aktivit v blízkém vesmíru plánujeme spustit Ruské centrum pro malá nebeská tělesa“ (Russian Center for Small Celestial Bodies), jehož hlavním úkolem bude detekovat a sledovat nebeská tělesa přibližující se k Zemi,“ uvedl Igor Bakaras z dceřinné společnosti Roskomosu TsNIIMash .

Podle zpravodajské agentury UrduPoint News by tento plán mohl být schválen v polovině nadcházejícího roku. Předběžně se přitom počítá s tím, že po svém uvedení do provozu bude Russian Center for Small Celestial Bodies fungovat minimálně do roku 2030.

Ruští odborníci samozřejmě zkoumají i různé způsoby jak vesmírné skály směřující k naší planetě zničit, nebo alespoň odklonit. V této souvislosti se uvažuje například o využití satelitů, solárních plachet či raketových motorů.

To všechno je ale zatím hudba budoucnosti. „V současnosti je práce v těchto oblastech z velké části omezena na teoretický výzkum a matematické modelování různých protiopatření,“ připustil Bakaras.