Rusko spustilo na vodu útočnou jadernou ponorku Perm. Může vypouštět hypersonické střely Zirkon

Ve čtvrtek 27. března Rusko oficiálně spustilo na vodu novou a 130 metrů dlouhou ponorku Perm pojmenovanou podle města na Uralu. Jedná se o útočný typ s jaderným pohonem typu Projekt 885 Jaseň (v kódu NATO třída Severodvinsk); modernizované série Jaseň-M. Plavidlo pojme 64 členů posádky.

Perm je už šestým zástupcem této třídy a současně je to první zástupce vyzbrojený hypersonickými střelami s plochou dráhou letu 3M22 Zirkon. Kýl byl založen 29. července 2016 v loděnici v Severodvinsku a do služby v ruském námořnictvu by měla vstoupit v roce 2026.

200MW jaderný reaktor s palivem až na 30 let

Perm pohání 200MW tlakovodní jaderný reaktor KTP-6-185SP. Ponorka zvládne rychlost 31 uzlů pod vodou, 16 uzlů na hladině a reaktorové palivo vydrží 25 až 30 let. Perm se může dále ponořit do hloubky až 600 metrů a pod vodou vydrží až 100 dnů.

K dispozici má 10 torpédometů o průměru 533 mm, z nichž je možné vypouštět různé typy torpéd a námořních min. Dále nechybí 8 vertikálních odpalovacích systémů, z nichž každý může obsahovat 4 střely 3M22 Zirkon (zvládnou nést jaderné hlavice), 4 protilodní střely P-800 Onyx nebo 5 střel s plochou dráhou letu 3M14 Kalibr.

Na palubě nakonec nechybějí ani přenosné systémy protivzdušné obrany MANPADS – například Igla nebo Verba – a stejně tak systémy pro elektronický boj.

Zirkony zvládnou až Mach 9

Pokud jde o hypersonické střely Zirkon, měří asi 8 až 9,5 metrů a nesou bojovou hlavici o hmotnosti okolo 300 až 400 kg. Slouží k úderům na námořní a pozemní cíle, k nimž letí rychlostí až Mach 9 (asi 11 025 km/h). Jejich odhadovaný dosah je 400 až 1 000 kilometrů. Během letu vystoupají do výšky 30 až 40 km a pak zamíří k cíli. Při navádění kombinují inerciální systém s aktivním radarem.

Hypersonické rakety je sice obtížné zneškodnit, ale přinejmenším teoreticky by proti nim měly být schopné zakročit výkonné systémy protivzdušné obrany jako například THAAD, SM-3, SM-6, Patriot PAC-3 nebo Aster 30.