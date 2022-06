Rusko stále chce vlastní vesmírnou stanici. Mohlo by využít moduly ISS, má to ale háček

Rusko se stále nechce vzdát myšlenky na vybudování vlastní vesmírné stanice zvané Russian Orbital Space Station (ROSS). Podle Newsweeku by jednoduše mohlo oddělit své moduly od Mezinárodní vesmírné stanice (ISS) a provozovat je samostatně.

Přední ruský vědec Oleg Orlov však tuto možnost považuje za značně problematickou – a to kvůli mikrobům.

„Použití modulů ISS povede k přesunu mikrobioty do nových modulů, urychlí proces jejich biokontaminace,“ uvedl ředitel Institute of Biomedical Problems při Russian Academy of Science v tiskové zprávě.

Zůstane jen u plánů, nebo...?

Orlov rovněž připomněl, že předchozí expedice na orbitální stanici Mir zaznamenala určité mechanické selhání poté, co mikroorganismy poškodily komutační zařízení.

Možnost, že něco podobného by se mohlo opakovat i v případě ROSS, tedy nelze vyloučit.

Šéf Roskosmosu Dmitrij Rogozin nicméně tvrdí, že proces plánování ROSS úspěšně pokračuje a mnoho věcí (například některé orbity) je již hotových. Nechejme se tedy překvapit.