Rusko vyhrožuje vojenským úderem na satelity Starlink

Rusko obvinilo Spojené státy z využívání komerčních satelitních operátorů pro získávání zpravodajských informací – a vyhrožuje, že by mohlo reagovat vojenským úderem.

Tato zpráva přichází několik dní poté, co agentura Reuters upozornila na to, že SpaceX před několika lety podepsala s National Reconnaissance Office (NRO) smlouvu o vypuštění stovek špionážních družic.

„Jsme si vědomi snahy Washingtonu přilákat soukromý sektor, aby sloužil jeho vojenským ambicím ve vesmíru," řekla novinářům mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová.

Nikdo by se nemohl skrýt

„Tyto systémy se stávají legitimním cílem pro odvetná opatření, včetně těch vojenských,“ dodala.

Podle výše zmíněné agentury Reuters by konstelace špionážních satelitů vytvořená ve spolupráci se SpaceX americké armádě umožnila identifikovat cíle z celého světa pomocí nepřetržitého zobrazování aktivit na zemi. „Nikdo by se nemohl skrýt,“ komentoval to nejmenovaný zdroj.

Něco takového se Rusku pochopitelně ani trochu nelíbí. Důsledky případné války na oběžné dráze naší planety by nicméně mohly být katastrofální. Německý generál Michael Traut minulý měsíc varoval, že vesmírné jaderné zbraně, na nichž Rusko údajně pracuje, by mohly zničit veškeré družice, které by měly tu smůlu, že by se nacházely v jejich dosahu – nikoliv tedy pouze ty nepřátelské.