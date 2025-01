Rusko vyvíjí mobilní systém pro odpalování dronů KUB-SM. Mohl by pořádně zavařit Ukrajině

Většinu malých dronů na ukrajinském bojišti dnes vypouští přímo pěchota nebo speciální jednotky, které se tím vystavují riziku úderů protivníka. Obě strany proto hledají řešení, jak tomu předejít.

Ruský koncern Kalašnikov vyvinul systém pro odpalování většího počtu dronů KUB-SM, který hodlá představit na mezinárodním veletrhu vojenských technologií IDEX 2025. Koná se už za pár týdnů Abú Zabí.

KUB-SM je průzkumná a úderná mobilní platforma pro různé typy malých letounů. Mohou na ní být umístěné sebevražedné drony, ale také ty průzkumné a komunikační bez nálože. Letouny jsou přepravovány v odpalovacích kontejnerech na obrněném vozidle, pravděpodobně typu Ural 4320 nebo Ural 6370.

Uveze až šestnáct kontejnerů s drony

Systém unese až 16 kontejnerů a drony mohou vylétat jednotlivě nebo současně. Sebevražedné letouny, zřejmě Kalašnikov Kub-2-E, mají k dispozici bojové hlavice schopné likvidovat rozmanité cíle včetně lehce obrněných vozidel, velitelských stanovišť, systémů protivzdušné obrany i vozidel vybavených systémy pro elektronický boj.



Systém KUB-SM

Průzkumné Kub BLA-3 analyzují okolí, zajišťují přenos dat, a také kriticky významnou komunikaci mezi sebevražednými letouny a pozemními operátory. Obrněné vozidlo systému KUB-SM slouží k přepravě posádky, munice a dalšího vybavení a zajišťuje efektivní přesuny na bojišti či v rámci operací.

KUB-SM je vybavený tak, aby mohl operovat v odlišných podmínkách. Zvládá denní i noční provoz, náročné počasí a vítr do rychlosti 15 m/s. Design systému by měl podporovat vysoce mobilní operace a cílit na klíčové systémy protivníka, jako jsou radary, systémy protivzdušné obrany, klíčová zařízení v týlu, letiště nebo pozice pro odpalování dronů. Prvek doposud nevídané mobility by mohl přinést zvrat do dronových válek.

