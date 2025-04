Rusko ztratilo kontrolu nad tajnou družicí, hlásí USA. Mohla by být součástí budované kosmické atomové bomby

Ruský satelit Kosmos 2553 vypuštěný v roce 2022 krátce před invazí na Ukrajinu je v posledních měsících středem pozornosti světových médií i bezpečnostních analytiků. Američané jej totiž spojují s vývojem jaderné protisatelitní zbraně (ASAT), která by v případě nasazení mohla vyřadit stovky družic na nízké oběžné dráze.

Satelit byl umístěn do neobvyklé výšky kolem 2000 kilometrů, což je oblast s vyšší radiací, kde se družice běžně nevyskytují. Už během loňského roku začaly přicházet zprávy o tom, že Kosmos 2553 vykazuje známky vážné technické poruchy. Specializované firmy LeoLabs a Slingshot Aerospace zaznamenaly opakované epizody nekontrolovaného otáčení, což může naznačovat ztrátu kontroly nad satelitem.

V prosinci 2024 byla pravděpodobnost této poruchy vyhodnocena jako „vysoká“ a analytici se shodují, že satelit je pravděpodobně nefunkční. Zástupci Slingshotu sice později ohlásili možnou stabilizaci satelitu, nicméně jeho přesný stav zůstává nejistý.

Je to prý jen vědecký satelit

Oficiální ruské zdroje popírají, že by Kosmos 2553 měl jakékoli jaderné ambice. Dle jejich tvrzení má čistě vědecký účel: konkrétně sloužil k testování elektroniky v podmínkách zvýšené radiace. Američané však tuto verzi zpochybňují, protože zvolená orbita není pro takové experimenty ideální a ruské vysvětlení se podle nich neshoduje s charakteristikami mise.

Pokud by Kosmos 2553 skutečně sloužil jako testovací platforma k vývoji jaderné protisatelitní zbraně, šlo by o technologii s obrovským ničivým potenciálem. Jaderná detonace ve vesmíru může vytvořit silný elektromagnetický puls (EMP) a umělé radiační pásy, které by poškodily nebo zničily elektroniku satelitů v širokém okolí – bez ohledu na to, komu patří.

Taková zbraň by mohla na roky znehodnotit celé pásmo nízké oběžné dráhy, na které se pohybují například satelity Starlink, což by mělo dopad i na civilní infrastrukturu, včetně internetu a navigace. USA zatím tvrdí, že satelit nepředstavuje přímou hrozbu pro Zemi ani pro lidi.

Může to být signál, že se Rusku nedaří

Porucha Kosmosu 2553 tak pravděpodobně znamená technický neúspěch pro ruský program vývoje vesmírných jaderných zbraní. Pokud satelit skutečně testoval klíčové komponenty jaderného systému, může jeho selhání znamenat odklad nebo nutnost přepracování celé technologie.

Podle některých analytiků by to mohlo znamenat, že ruská schopnost nasadit tuto zbraň je vzdálenější, než se původně zdálo. Zároveň však ukazuje na obecný problém ověřování záměrů ve vesmíru – řada technologií má dvojí využití a hranice mezi mírovým a vojenským výzkumem je často nejasná.

Incident se satelitem Kosmos 2553 je součástí širšího trendu militarizace vesmíru. Celá kauza se odehrává v kontextu sílícího soupeření velmocí o dominanci – Rusko, USA i Čína masivně investují do vojenských kosmických technologií, přičemž právní rámec (zejména Smlouva o kosmickém prostoru z roku 1967) je v mnoha ohledech zastaralý a nedostatečný.