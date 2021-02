Ruský fyzik chce likvidovat vesmírný odpad pomocí laserů

Ruský fyzik Egor Loktionov navrhl neobvyklý způsob likvidace vesmírného odpadu: chce vysloužilé satelity apod. tavit pomocí laserů. Informoval o tom server Academic Times.

Jak je podrobně popsáno v článku, který má být brzy publikován v žurnálu Acta Astronautica, Loktionov zkoumal jak různé materiály používané ke konstrukci kosmických zařízení reagují na laserové pulsy.

„Doposud bylo navrženo mnoho způsobů jak trosky zachytit. Ale jen málo z nich je testováno a v reálu se nepraktikuje žádný,“ uvedl fyzik.

„Laserové odstraňování vesmírného odpadu by podle mého názoru mělo poskytnout levnější, spolehlivější a flexibilnější způsob, jak tuto práci vykonávat,“ dodal.

Plazma vzniklé roztavením trosek by se navíc teoreticky dala využít jako palivo pro sondy, kosmické lodě, družice... poháněné tryskami s laserem. „Pokud by lasery pálily z vesmíru, představovaly by téměř nulové nebezpečí,“ argumentuje Loktionov.

Titulní ilustrační foto: Fulvio314, CC0