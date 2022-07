Ruský Moskvič plánuje návrat ve velkém stylu. Pracuje na vlastní platformě pro elektromobily

Moskevský automobilový závod Moskvič zahájí vývoj vlastní platformy pro stejnojmenný elektromobil. Současně s tím hodlá znovu spustit výrobu automobilů se spalovacími motory, uvedl dle tiskové agentury Interfax starosta Moskvy Sergej Sobjanin.

Výrobní závod vlastnila od roku 1998 francouzská automobilka Renault. Ta však v březnu 2022 oznámila jeho uzavření s tím, že v reakci na invazi na Ukrajinu opouští ruský trh. Závod byl následně v květnu předán moskevské městské správě a přejmenován zpět na Moskevský automobilový závod Moskvič.

Elektrický Moskvič

Moskevské úřady uvedly, že pro zahájení výroby kompletně ruských vozidel v tomto závodě bude nutné vyvinout vlastní moderní univerzální platformu a zajistit výrobu klíčových komponentů. Město proto podepsalo dohodu o spolupráci se společností Kamaz.

„Společně s našimi technologickými partnery jsme vypracovali program obnovení provozu v závodě,“ řekl Sobjanin při návštěvě podniku a podpisu dohody mezi Moskvou a výrobcem nákladních automobilů Kamaz, se kterým bude pracovat na vývoji nových modelů.

Moskevský automobilový závod začíná pracovat na vytvoření vlastní platformy pro elektromobily. To dle Sobjanina bude obnášet nutnost vyřešit celou řadu „logistických, technologických a finančních problémů“, souvisejících zejména s mezinárodními sankcemi uvalenými na Rusko.

Pětinu výroby budou tvořit elektromobily

Do konce tohoto roku se v továrně budou montovat auta ze „spřátelených zemí“ s tím, že by mělo být vyrobeno nejméně 600 kusů, z toho 200 elektromobilů. V příštím roce by výroba měla dosáhnout 50 tisíc kusů (z toho pětinu budou tvořit elektromobily) a v roce 2024 by měl Moskvič vyprodukovat 100 tisíc aut, z toho 20 tisíc elektromobilů.

6. července byly na prezentaci v budově závodu představeny obrázky nových modelů. Ruský list Gazeta.ru přinesl několik snímků, na kterých lze spatřit vzhled chystaných Moskvičů. Nutno objektivně uznat, že s původními automobily této značky nemají ty připravované prakticky nic společného.

Sobjanin vidí budoucnost v růžových barvách. Podle něj budou mít o elektromobily zájem především taxislužby a platformy zaměřené na carsharing. Jen v Moskevské oblasti jsou prý schopné objednat 40 až 60 tisíc elektrických aut ročně. O tom, zda tomu tak skutečně bude, rozhodne především cena. Díky místním komponentům a nízkým cenám za energii by mohly být Moskviče cenově dostupné.