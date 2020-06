Ruský Yandex to s autonomními vozy myslí vážně. Autům přidal kamery a přesunul radary na střechu

Na vývoji autonomních vozidel pracuje celá řada firem z celého světa. Pozadu nechce zůstat ani ruský Yandex, který v úterý představil čtvrtou generaci samořídících automobilů, postavenou na nejnovějším modelu Hyundai Sonata. Ty se připojí ke stávající testovací flotile, sestávající z více než stovky Toyot Prius.

Sonaty s autonomním řízením mají jezdit ve velmi náročném provozu, jež panuje v Moskvě. Do konce roku by měla ulice hlavního města brázdit stovka nových automobilů, jež má Yandex v úmyslu zapojit do svého programu Robo-taxi.

Samořídící Sonaty

Na projektu spolupracují vývojáři z Yandexu a Hyundai Mobis – jihokorejská automobilka například upravila řídící jednotky vozidla tak, aby fungovaly s ruskými technologiemi. Poslední verze také přichází s vylepšenými senzory, obstarávajícími orientaci auta v okolním prostředí.

Čtvrtá generace dostala tři nové kamery s různou ohniskovou vzdáleností, čímž celkový počet kamer vzrostl na devět. Další vylepšení se týká systému šesti radarů, který byl přesunut z prostoru nárazníku na střechu, odkud by měl mít lepší „výhled“. Ze stejného důvodu byly také vytaženy čtyři LIDARy umístěné v předních blatnících.

Smyslem provedených změn je snaha o bezpečnější navigaci na cestách. V tomto případě jde zejména o zlepšení vnímání prostoru po stranách vozidla a přesnější detekci menších objektů, jako jsou třeba chodci. Autonomní Sonata 2020 může „vidět“ překážky rychleji zejména v situacích s omezenou viditelností do boku – například při výjezdu z uličky, na rušnou hlavní silnici.

Autonomie pro všechny

Práce na prototypu vozidla začaly v květnu 2019 a auta byla dosud testována na uzavřené trati za nejrůznějších povětrnostních a simulovaných provozních podmínek. Nyní vyrazí pět prvních Sonat do ulic ruského hlavního města a postupně k nim budou přibývat další.

V současné době vytváří mapy pro vozidlo malý tým v rámci Yandexu, firma ale očekává, že se jí v budoucnu podaří tento proces automatizovat. Samořídící taxíky již absolvovaly 8 000 jízd jak s, tak bez řidičů, kteří spolu se vzdálenými operátory sledují chování vozu. Do čtyř let chtějí Rusové postavit auto bez volantu, který bude schopné zcela samostatného fungování.

V březnu 2019 podepsali Yandex a Hyundai Mobis dohodu o vytvoření platformy pro bezpilotní vozidla. Tu hodlají nabízet ostatním výrobcům automobilů, kteří na této platformě budou moci stavět své vlastní autonomní automobily.