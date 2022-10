Ruští astronomové objevili další blízkozemní asteroid. Je velký půl kilometru, a zatím se ho nemáme bát

V noci z pátku na sobotu (ze 30. září na 1. října) objevily dvě astronomické observatoře v jižním Rusku nový asteroid, který se blíží k Zemi. Informoval o tom Keldyšův institut aplikované matematiky. Objekt dostal označení 2022 SE37 a podle prvních informací je velký asi půl kilometru. Dobrou zprávou je, že „v dohledné době“ nepředstavuje pro naši planetu nebezpečí.

Následné výpočty ukázaly, že asteroid obíhá kolem Slunce po protáhlé eliptické dráze, přičemž v nejbližším bodě se k němu přibližuje na vzdálenost 120 milionů kilometrů. V nejvzdálenějším bodě je od centrální hvězdy naší soustavy vzdálen 563 milionů kilometrů. Vzdálenost Země od Slunce se přitom pohybuje v rozmezí od 147 do 152 milionů kilometrů.

Asteroid 2022 SE37

Astronom Jurij Balega zdůraznil, že nově objevené těleso zatím žádným způsobem neohrožuje Zemi. „Jedná se o další z téměř 30 000 planetek, které již astronomové z celého světa objevili. Odlétá od naší planety ve vzdálenosti mnoha milionů kilometrů a nepředstavuje pro Zemi žádné nebezpečí.“

Snímky asteroidu 2022 SE37

Dle technického redaktora Michaila Kotova nebude asteroid 2022 SE37 představovat pro naši planetu hrozbu ani v nejbližších desetiletích. „Existují takzvané blízkozemní asteroidy. To znamená, že jejich oběžná dráha je blízko orbity Země a teoreticky by se někdy za mnoho a mnoho let mohla protnout s její dráhou, což by mohlo být nebezpečné,“ vysvětlil.

Kotov dále uvedl, že průměr asteroidu lze přirovnat k výšce Ostankinské věže, která měří 540 metrů. Zatím však nemáme dostatek údajů, abychom si dokázali představit rozsah následků v případě srážky. „Pokud by tento asteroid mířil k naší planetě, bylo by to docela vážné. Existují i větší, mnohem větší, ale 500 metrů je hodně. Vědci zatím nevědí, z jakého materiálu se skládá, takže je těžké říct, jak moc je nebezpečný,“ řekl.

Plán vesmírné obrany

Vědci již vyvíjejí způsoby, jak ochránit planetu před možnými srážkami s asteroidy a jinými vesmírnými objekty. Například 27. září se americká sonda DART (Double Asteroid Redirection Test) srazila s asteroidem Dimorphos v rámci mise, jejímž cílem bylo otestovat technologii obrany Země proti asteroidům.

Sonda před nárazem dosáhla rychlosti 24 000 km/h a astronomové nyní zkoumají následky srážky, zejména míru poškození asteroidu a změny jeho oběžné dráhy. V budoucnu budou tyto výsledky základem technologie pro vychýlení trajektorie asteroidů za účelem ochrany Země.

Na začátku roku Všeruský výzkumný ústav civilní obrany a mimořádných situací informoval o možné budoucí srážce asteroidu Apophis s geostacionárními družicemi Země. Objekt o průměru téměř 400 metrů proletí v blízkosti planety 13. dubna 2029. Podle odborníků by v případě srážky se Zemí byla síla výbuchu 1,7 tisíce megatun, což je 30× více než síla sovětské termonukleární bomby testované v roce 1961.