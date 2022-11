Rychlejší než tankování. Nová hybridní baterie pro elektromobily se nabije za pouhých 72 sekund

Už asi nemá cenu o akumulátorech elektromobilů opakovat, že klíčovou nevýhodou je dlouhá doba nabíjení. Ta vynikne zejména při srovnání s tankováním benzínu.

Není proto divu, že se vědci z celého světa snaží najít řešení, jež by dobu nabíjení zkrátilo. Nová technologie vyvinutá švýcarským startupem Morand slibuje nabíjení elektromobilů za kratší čas, než je doba potřebná k natankování spalovacího auta, informuje Interesting Engineering.

Minutku na nabíječce a jede se dál

Jedná se o hybridní systém využívající technologie tradičních baterií a superkondenzátorů. Superkondenzátory jsou vysokokapacitní kondenzátory s mnohem vyšší kapacitou, ale s nižšími mezními hodnotami napětí. Dá se říci, že překlenují mezeru mezi elektrolytickými kondenzátory a dobíjecími bateriemi.

Superkondenzátor je schopen uchovávat desetkrát až stokrát více energie na jednotku objemu nebo hmotnosti než elektrolytické kondenzátory. Kromě toho může přijímat a dodávat energii mnohem rychleji než akumulátory a dobře snáší výrazně více nabíjecích a vybíjecích cyklů.

Podle Amerického ropného institutu trvá majiteli vozidla se spalovacím motorem průměrně dvě minuty, než natankuje. Nový hybridní bateriový systém nazvaný eTechnology zkracuje tuto dobu téměř na polovinu, což znamená, že by se mohl stát jedním ze zásadních faktorů vedoucích k rozšíření elektromobilů.

Další nespornou výhodou hybridních baterií eTechnology je dle firmy Morand skutečnost, že mohou nabídnout mnohem delší životnost než lithium-iontové akumulátory používané v současných elektromobilech. Výrobce uvádí, že prototyp otestoval na více než 50 000 cyklech. Technologie navíc účinně funguje i při extrémních teplotách, což u běžných baterií pro elektromobily není obvyklé.

Co ukázaly testy

Během testování se podařilo nabít prototyp těchto baterií na 80 % za pouhých 72 sekund, na 98 % za 120 sekund a na 100 % za 2,5 minuty při výkonu až 900 A/360 kW. Nutno podotknout, že se uvedené časy samozřejmě netýkají větších baterií s kapacitou 100 kWh a více, používaných v elektromobilech s nejdelším dojezdem.

Podle zakladatele firmy Benoîta Moranda se tyto akumulátory hodí pro malé městské vozy, jako je Citroën Ami, který má baterii s kapacitou 5,5 kWh. Tato technologie by mohla být užitečná také pro drony a elektrokola, kde díky rychlému nabíjení umožní rychlou obrátku.

Morand odhaduje, že například elektrokolo s baterií o kapacitě 6000 mAh by se při nižším výkonu 3,2 kW mohlo pomocí této technologie dobít za šest minut. To by mohlo výrazně zvýšit rozšíření elektrických kol, snížit závislost na nákupu náhradních baterií a učinit elektrokola pro mnoho lidí zajímavější.

Firmu Morand založil bývalý jezdec formule 1 a manažer týmu Benoît Morand, který hrál klíčovou roli při vývoji závodního vozu Hope Racing Oreco 01 Hybrid – vůbec prvního hybridního prototypu, který před více než deseti lety startoval v závodě 24 hodin Le Mans. Jejím cílem je uvádět a využívat technologie vyvinuté pro automobilové závody do běžného života.