Rychlostní rekord: Let z New Yorku do Londýna trval díky bouři Sabine jen necelých pět hodin

Do Evropy dorazila přes Atlantik bouře Sabine, na britských ostrovech nazývaná Ciara. Letecké společnosti díky ní hlásí rychlostní rekordy při přeletech mezi New Yorkem a Londýnem.

Let BA112, který provozují British Airlines, odlétá z newyorského letiště JFK v 18.30 místního času. V letovém řádu se u něj počítá s 6 hodinami a 25 minutami, běžně to na letiště Heathrow v Londýně stíhá o nějaké minuty rychleji.

V sobotu 8. února ale cestující díky proudění vzduchu v bouři Sabine ušetřili hodinu a půl. Celý let dlouhý 5 710 km trval Boeingu 747-436 jen 4 h a 54 minut! Vůči zemi se chvílemi pohyboval rychlostí až 1 322 km/h. Podívejte se na záznam tohoto letu na Flightradar24.



Délka letu BA112 v uplynulých dnech. Zdroj: FlightAware

Dosavadní rekord v délce letu mezi New Yorkem a Londýnem v kategorii podzvukových letadel držely aerolinky Norwegian, které v lednu 2018 urazily tuto trasu za 5 hodin a 13 minut. Jejich Boeingu 787-9 také pomohl silný vítr.

Když do hry pustíme nadzvuková letadla, u komerčních letů byl nejrychlejší Concorde v únoru 1996. Stačily mu 2 hodiny a 53 minut.

Další rekordy hlásí i jiné lety. Například z Bostonu do Londýna to včera Boeingu 747 trvalo jen 4 h a 48 minut.

Proudění větru, které pomáhá letům ve směru na východ, ale musí překonávat letadla mířící do Ameriky. I když volí severní trasu, cesta do New Yorku jim trvá přibližně 7,5 hodiny.