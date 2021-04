S dronem k aktivní sopce. Islandské záběry Petra Jana Juračky berou dech

Petr Jan Juračka – velmi dobrý fotograf, velmi špatný kajakář, pilot dronů, vědec, cestovatel, horolezec, autor pořadu Ze života fotografa na Mall.TV. Island ho uhranul už při první návštěvě a když začala sopka Fagradalsfjall chrlit lávu, vydal se tam podruhé.

Vzal s sebou i drony. Čtyři. Pro jistotu. Totiž létání nad aktivním vulkánem má „jistá specifika“. A vyplatilo se. Záběry z Islandu jsou úžasné a není divu, že si vysloužily titul Drone Video Of the Week na prestižním dronovém portálu Airvuz. Ve videu na Mall.TV (výše) uvidíte stejné záběry, jen obohacené o komentáře a přetavené do podoby vlogu.





S jakou technikou se vydat na Island (nejen k sopce)?

Petr na podzim na Islandu létal s DJI Mavic 2 Pro, teď si k vulkánu vzal ještě DJI Phantom 4 Pro, Mini 2 a nový FPV. Zeptali jsme se Petra, jaká jsou rizika létání v takových extrémních podmínkách a kolik strojů ugriloval:

Létat nad vulkánem není samozřejmě úplně bezpečné a je dobré si být vědom rizik s tím spojených. To první je podle mě srážka s jiným dronem, nebo hůře s letadlem či vrtulníkem. Kolem vulkánu je neustálý letecký provoz a je potřeba dbát alespoň krapet nějaké obezřetnosti. Tím druhým je pak samozřejmě láva – stačí letět o kousek blíže, než je zdrávo, a dojde k utavení podvěsku dronu – obvykle senzorů anebo kamery či gimbalu. Na Islandu je toto asi nejčastější příčina havárií, nebo poškození dronu.

Další nebezpečí se schovává naopak v nízkých teplotách – před letem je dobré baterii alespoň trochu ohřát tělesným teplem na alespoň 12 anebo lépe 15 stupňů. Podchlazená baterie může nečekaně vypovědět službu v okamžiku pár minut po startu, kdy je člověk nad lávou… Poslední výrazné nebezpečí pak představuje rušení – provoz mnoha desítek dronů v jeden okamžik může způsobit nečekanou ztrátu signálu, takže doporučuju mít dobře nastavený tzv. fail-safe systém pro bezpečný autonomní návrat domů, tedy na místo startu :-)

Ke konkrétním dronům. Mini 2 jsem nakonec nebral až k sopce – hodně tam foukalo a měl jsem strach, že by to nemusel zvládnout. Naopak Phantom a FPV tohle zvládají v pohodě. Vlastně FPV dokáže létat i v tak silném větru, že jsem já měl problém stát. Poslední informace – grilování dronů se nekonalo, všechny jsem bezpečně vrátil do DJIcopter :-)